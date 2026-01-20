En vivo
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Muere menor en el norte de Barranquilla tras caer de un balcón mientras jugaba

Hasta el punto llegaron uniformados de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla para ponerse adelante del caso.

Paseo del Parque.png
Paseo del Parque, conjunto residencial en el norte de Barranquilla.
Cortesía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

