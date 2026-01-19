En vivo
Caribe  / Investigan tres homicidios ocurridos en menos de 24 horas en Barranquilla: esto se sabe

Investigan tres homicidios ocurridos en menos de 24 horas en Barranquilla: esto se sabe

Las víctimas en esta ocasión fueron identificadas como Carlos Enrique Rojas Ávila, Wanderley Alberto Gallardo Llanos y Breisler Edwin Villa Guerrero.

armas.jpg
Atentado a bala en Malambo, Atlántico, dejó una joven de 15 años gravemente herida.
Foto: BLU Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

