Investigan tres homicidios ocurridos en menos de 24 horas en Barranquilla: esto se sabe

Bajo investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla están tres homicidios que se registraron este domingo en la jurisdicción, las víctimas en esta ocasión fueron identificadas como Carlos Enrique Rojas Ávila, Wanderley Alberto Gallardo Llanos y Breisler Edwin Villa Guerrero, todos en hechos aislados.

Carlos Enrique Rojas recibió varios disparos cuando criminales intentaron robarle su celular y su cadena de oro en la cancha del barrio El Carmen, justo cuando observaba el juego de fútbol de su hijo.

Del mismo modo, otra tragedia ocurrió en el barrio Bajo Valle, donde Wanderley Alberto Gallardo Llanos falleció, al parecer, a manos de su primo Jhon Luis Suárez Barrios, Alias Jhonson, por motivos que aún se desconocen.

Los reportes indican que el victimario, presunto integrante de la banda Los Costeños, llegó armado a su casa y le interrumpió la reunión que tenía con varios amigos.



Asimismo, una aparente discusión fue lo que propició la muerte de Breisler Edwin Villa Guerrero, alias Corosito, cuando ingería bebidas alcohólicas en el barrio Simón Bolívar de la ciudad.

De acuerdo a los reportes de la Policía, la víctima era mototaxi y en el lugar donde ocurrieron los hechos tiene influencia alias Gordo 40, cabecilla de la banda Los Costeños.

La Policía Metropolitana también dio a conocer su balance operativo de este fin de semana. Allí se logró la captura de 63 personas, de las cuales 55 fueron en flagrancia y 8 mediante orden judicial. Al tiempo, se realizó la incautación de 10 armas de fuego y 274 armas blancas.

La Policía logró la recuperación de 2 vehículos y 7 motocicletas que habían sido hurtadas, así como se inmovilizaron 71 motocicletas y 4 vehículos por diversas infracciones.

El Centro Automático de Despacho (CAD) recibió un total de 6.358 llamadas, de las cuales 425 estuvieron relacionadas con riñas y 495 por alteraciones a la tranquilidad pública. Ocho estructuras tipo pick-up fueron desmontadas.

Por eso, la Policía impuso 625 comparendos, y 233 personas fueron trasladadas por comportamientos contrarios a la convivencia.

En materia de tránsito, se registraron 527 comparendos.