Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Litografía de Barranquilla habría donado más de $600 millones a campaña de Iván Cepeda

Litografía de Barranquilla habría donado más de $600 millones a campaña de Iván Cepeda

La empresa, constituida en Barranquilla desde el año 2018, opera en un popular sector del centro de Barranquilla, donde funcionan varias litografías más.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia.
Foto: AFP
Por: Miguel Garzón
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

