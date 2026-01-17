Litografía de Barranquilla habría donado más de $600 millones a campaña de Iván Cepeda

En las últimas horas se conoció el detalle de la financiación de la campaña presidencial de Iván Cepeda y Carolina Corcho, para las elecciones del pasado 26 de octubre. Llama la atención que, en el caso de Ivan Cepeda, casi el 80% fue financiado por una empresa barranquillera de publicidad.

Se trata de la empresa Samat Publicidad SAS, constituida en Barranquilla desde el año 2018 con tan solo $20 millones de capital inicial. Esta opera en un popular sector del centro de la ciudad, donde funcionan varias litografías más.

Llama la atención que Javier Antonio Pérez Paez, quien figura como representante legal de esta empresa, es también el segundo mayor aportante de la campaña de Cepeda.

Las cuentas son las siguientes: Samat Publicidad aportó 609 millones 399 mil pesos, por concepto de la elaboración de un millón 700 mil periódicos y dos millones 100 mil volante impresos a color.



Entre tanto, Javier Pérez donó el diseño de los periódicos, volantes, pendones y demás elementos publicitarios que hicieron parte de la campaña, entre lo que se incluiría también impresión de material por 116 millones 151 mil pesos

Estuvimos en el centro de Barranquilla, en la calle 42 con carrera 41 y encontramos que efectivamente, en la esquina de esta calle está ubicado el taller de la empresa Samat Publicidad.

Allí nos encontramos con dos trabajadores y dos máquinas de litografía, rodeados de cajas de papel y material para imprimir. Como lo describió el mismo trabajador, es un taller sencillo al que se accede por una pequeña puerta corrediza de vidrio. A un costado de esta hay unas escaleras de madera que llevan a un segundo piso.

Preguntamos por Javier Antonio Pérez Páez, el representante legal de la empresa, y el trabajador nos confirmó que era su patrón, pero que en el momento no se encontraba y no podía darnos información sobre él, ni siquiera su número de teléfono.

Al respecto, consultamos a la campaña de Iván Cepeda sobre este aportante e indicaron que Samat Publicidad es una empresa que ha trabajado en el pasado con el Polo Democrático, el cual les dio un crédito en especie, el cual se pagará con el dinero de la reposición de votos. Es decir, que deberán pagarle a la empresa y su representante legal un total de $725 millones 550 mil pesos.