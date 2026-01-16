“Me preocupa la polarización”: María Ángela Holguín se suma abiertamente a la campaña de Fajardo

La exministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín confirmó públicamente su participación activa en la campaña presidencial del candidato presidencial Sergio Fajardo rumbo a las elecciones de 2026. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Holguín explicó que su decisión responde a una profunda preocupación por la situación política del país, marcada, según afirmó, por una alta polarización y una creciente violencia verbal en el debate público.

“Estoy realmente preocupada y angustiada por el país. Yo veo una polarización tremenda (…) y no estoy convencida de que esos extremos, si ganan, puedan gobernar”, señaló la exfuncionaria, al justificar su rol como voluntaria en la campaña del exalcalde de Medellín. Añadió que Fajardo representa una alternativa de construcción de acuerdos: “Sergio es una persona que no polariza, que busca acuerdos, que tiene la capacidad de construir”.



Venezuela y la política exterior

Uno de los temas centrales abordados durante la entrevista fue la situación de Venezuela, asunto en el que Holguín cuenta con amplia experiencia tras haber sido canciller durante ocho años. Aseguró que Colombia debe apoyar una transición democrática en el país vecino. “Uno tiene que ayudar a Venezuela a una transición democrática (…) unas elecciones donde la oposición pueda participar”, afirmó la excanciller.

También subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta en la frontera y de combatir las organizaciones criminales que operan en esa zona. Sobre la relación con Washington, sostuvo que debe retomarse un diálogo fluido con Estados Unidos: “La relación con Estados Unidos es demasiado importante para Colombia (…) su apoyo y su ayuda es fundamental”.



La campaña y el estilo de Fajardo

Consultada sobre las críticas al estilo moderado de Fajardo, Holguín defendió su forma de hacer política. “Aquí en este país se volvió que agitar es acabar hablando mal del otro (…) y pues Fajardo nunca va a hacer eso”, dijo, al tiempo que afirmó que Colombia debe recuperar “la decencia y las buenas maneras” en la política.

Respecto a la decisión de no participar en una gran consulta, aclaró que no hace parte del equipo estratégico del candidato, pero manifestó comprender su postura. “Yo creo que esta consulta se volvió una consulta de derecha (…) y Sergio no es una persona de la derecha”, señaló.



Mujeres y regiones olvidadas

Holguín indicó que su trabajo en la campaña se ha enfocado en acompañar a las mujeres y en recorrer regiones históricamente marginadas. Tras una visita reciente al Chocó, afirmó: “Me gustaría ayudar en esas regiones del país tan olvidadas (…) donde la gente está totalmente olvidada”.



Finalmente, reiteró que su compromiso nace de una preocupación personal y política. “Si llega, sería un formidable presidente y si no llega es porque el país ha decidido que los extremos es lo que quiere”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: