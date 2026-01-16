En vivo
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Política  / "Me preocupa la polarización": María Ángela Holguín se suma abiertamente a la campaña de Fajardo

“Me preocupa la polarización”: María Ángela Holguín se suma abiertamente a la campaña de Fajardo

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Holguín explicó que su decisión responde a una profunda preocupación por la situación política del país, marcada, según afirmó, por una alta polarización y una creciente violencia.

