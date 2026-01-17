En vivo
Se cancelan traslados de 'alias Castor' y 17 miembros más de 'Los Costeños' a Barranquilla

Se cancelan traslados de 'alias Castor' y 17 miembros más de ‘Los Costeños’ a Barranquilla

Fuentes cercanas confirmaron que la decisión fue tomada después de una reunión entre el alto Comisionado, Otty Patiño, y el alcalde Alejandro Char, que sostuvo en que la ciudad no estaba en capacidad de recibir al jefe de esa organización criminal.

