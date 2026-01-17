Se cancelan traslados de 'alias Castor' y 17 miembros más de ‘Los Costeños’ a Barranquilla

El traslado de 17 miembros de ‘Los Costeños’ desde cárceles del centro del país hasta la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla fue cancelado tras no lograr el alto comisionado Otty Patiño un acuerdo con el alcalde Alejandro Char. Este último insistió en que no hay capacidad para recibir a delincuentes de alta peligrosidad.

Una fuente cercana al proceso le dijo a Blu Radio que después de una breve reunión entre el Alcalde Alejandro Char y el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, se tomó la decisión de no traer a la capital del Atlántico a Jorge Eliecer Díaz Collazos, jefe de Los Costeños, y varios de sus lugartenientes.

Presuntos miembros de Los Costeños. Foto: Cortesía

Acto seguido, desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz se comunicaron con el equipo jurídico de alias Castor y le comunicaron que ya no se realizarían tales traslados, por lo que él deberá permanecer en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Como ya lo había manifestado el Alcalde Alejandro Char, los centros penales de la ciudad no están preparados para recibir a 'alias Castor', y esto ponía en grave riesgo la seguridad de toda la ciudadanía en Barranquilla y su área Metropolitana. Precisamente, este fue el principal argumento del mandatario en su reunión con el Alto Comisionado para la Paz.



Capturan a alias ‘Boliqueso’. Foto: Policía

Hay que recordar que en días pasados también se había cancelado el traslado de Digno Palomino, jefe de Los Pepes, por supuestas inconsistencias surgidas dentro del proceso de acercamientos entre las estructuras criminales de Pepes y Costeños, manifestadas por la oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministro de Justicia, Andrés Idárraga.

Estos dos grupos firmaron una tregua, que vence este martes 20 de enero.

También hay que decir que hubo un fuerte enfrentamiento por redes sociales, entre el Alcalde Char, el Presidente Gustavo Petro y el Ministro de Justicia Andrés Idárraga, por las críticas que hizo el mandatario barranquillero a esos traslados, que en un principio fueron autorizados por el Gobierno, y que ahora quedan cancelados.