Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Padre Cyrillus Swinne, la ficha del Gobierno para avanzar en el proceso de paz en Barranquilla

Padre Cyrillus Swinne, la ficha del Gobierno para avanzar en el proceso de paz en Barranquilla

Cyrillus sostiene que no aceptó el cargo por política, sino porque siendo sacerdote ha evidenciado la miseria de la comunidad.

padre Cirilo.png
Sacerdote Cyrillus Swinne (centro) junto con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

