¿Cuánto cuesta una publicidad de 30 segundos en el Super Bowl?

New England Patriots y Seattle Seahawks se alistan para disputar un Super Bowl que no solo promete emociones en el campo, sino también una inédita presencia latina tanto en el terreno de juego como en el espectáculo musical encabezado por Bad Bunny. Sin embargo, más allá del duelo deportivo, la gran pregunta que ronda cada año a marcas y anunciantes es otra: ¿cuánto vale aparecer durante 30 segundos en el evento televisivo más visto del planeta?

La respuesta impresiona. De acuerdo con datos de NBC Universal, cadena encargada de la transmisión, un espacio publicitario de medio minuto para la edición del próximo 8 de febrero puede alcanzar hasta los 10 millones de dólares. La cifra se justifica por el alcance proyectado: más de 150 millones de espectadores en todo el mundo pendientes del partido, del show de medio tiempo y, por supuesto, de los comerciales que muchas veces se convierten en protagonistas culturales.

El Super Bowl se consolidó como la vitrina publicitaria más codiciada del año. No se trata solo de visibilidad masiva, sino de impacto global. Las marcas que invierten en este escenario buscan posicionar campañas memorables, lanzar productos o reforzar su identidad frente a una audiencia diversa y atenta. Cada segundo al aire es una apuesta estratégica que combina creatividad, narrativa y millones de dólares en producción y pauta.

Super Bowl del 2026 será entre New England Patriots y Seattle Seahawks Foto: AFP

Pero en un entorno mediático cada vez más fragmentado, la televisión ya no es el único terreno de juego. Karen Carreño, CEO de Match Agency, señala que hoy el público consume el evento mientras interactúa desde su celular, convirtiendo a las redes sociales en una “segunda pantalla” que amplifica lo que sucede en el estadio. Reacciones en tiempo real, memes, análisis y clips virales construyen una conversación paralela que ofrece nuevas oportunidades para las marcas sin necesidad de pagar los millonarios 30 segundos en televisión.



“A diferencia de un spot televisivo que ofrece 30 segundos estáticos, una campaña con creadores de contenido permite generar interacción antes, durante y después del partido. Los influencers pueden contextualizar, reaccionar, narrar y viralizar momentos clave, conectándose con sus comunidades de forma auténtica”, explica Carreño. En este modelo, la inmediatez es clave: elegir perfiles capaces de producir contenido ágil y relevante puede posicionar a una marca justo en el instante en que la cultura digital estalla.

Así, mientras el Super Bowl mantiene su estatus como el escaparate publicitario más prestigioso del mundo, la batalla por la atención también se libra en las pantallas móviles, donde estrategia y relevancia pueden valer tanto como —o más que— 10 millones de dólares.