¿Tiene carro híbrido o eléctrico? Ojo a las reglas para circular en Día sin Carro en Bogotá

Bogotá se prepara para la versión número 28 del Día sin carro y sin moto el próximo jueves 5 de febrero. La jornada, que nació del mandato ciudadano en la consulta popular del año 2000, restringirá la movilidad de vehículos particulares y motocicletas entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. con el fin de reducir la huella de carbono y promover el uso de medios alternativos en la capital.

La Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor confirmaron que el incumplimiento de la medida acarrea una sanción económica de 633.000 pesos, sumada a la inmovilización inmediata del vehículo.

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, enfatizó que la ciudad está diseñada para funcionar sin depender del automóvil privado: "Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando". La funcionaria invitó a los conductores habituales a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva para mejorar la calidad del aire.



Quiénes pueden circular y excepciones vigentes

Este año se mantiene una rigurosidad estricta sobre los vehículos que podrán estar en las calles. Podrán circular sin restricciones los vehículos eléctricos o cero emisiones, el transporte escolar, vehículos de emergencia, transporte para personas con discapacidad y las carrozas fúnebres. Asimismo, las motocicletas vinculadas a empresas de mensajería o plataformas tecnológicas de domicilios están habilitadas para operar.

Se espera que los ciudadanos aprovechen esta oportunidad para explorar alternativas de movilidad más saludables y respetuosas con el medioambiente. Foto: AFP

Es importante destacar que los vehículos híbridos, a gas y aquellos que cuentan con el permiso de 'pico y placa solidario' no podrán circular durante este jueves. En el caso de los usuarios que pagaron por el permiso diario o mensual de movilidad, el Distrito repondrá el día al final del periodo adquirido. Por su parte, los taxis tienen vía libre, a excepción de aquellos cuya placa termine en 7 y 8, que deben cumplir con su restricción habitual.



Operación de TransMilenio en Día sin Carro y sin Moto

Para absorber la demanda de pasajeros, TransMilenio dispondrá de su capacidad máxima operativa. María Fernanda Ortiz, gerente de la entidad, confirmó que estarán en las calles 10.482 buses entre troncales, zonales (SITP) y alimentadores.



"Tendremos refuerzos en todo el sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control", aseguró Ortiz, quien recomendó a los ciudadanos planear sus recorridos a través de la aplicación oficial para evitar aglomeraciones en las horas pico.

Así lucía Bogotá en el Día sin Carro del 6 de febrero de 2025 Foto: AFP

Bogotá también habilitará 683 kilómetros de ciclorrutas y 88 kilómetros de vías para el uso de bicicleta bajo la coordinación del IDRD. Para quienes opten por la bimodalidad, el sistema cuenta con más de 8.000 cupos en cicloparqueaderos ubicados en 27 puntos clave de las estaciones troncales. La jornada busca, además de un alivio ambiental, un cambio de hábito permanente en la movilidad de los bogotanos.