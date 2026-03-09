Asamblea de copropietarios en Bogotá por poco termina en tragedia: todo quedó en video

Las fuertes lluvias en Bogotá les hicieron pasar una tarde para el olvido para los residentes del conjunto Mirador del Parque en localidad de Suba, noroccidente de Bogotá. Lo que era una tranquila asamblea de copropietarios para ajustar detalles en torno al bienestar de esta zona residencial, por poco terminó en una tragedia.

A causa de un ventarrón, la carpa que cubría a los copropietarios durante la reunión se levantó y cayó sobre algunos de los asistentes, además, según videos conocidos en redes sociales, se ve cómo las sillas comenzaron a levantarse y a generar un caos entre las personas que se encontraban en el sitio en ese momento.

Todo sucedió en cuestión de minutos, pues, inicialmente, la tarde se encontraba soleada, pero de un momento a otro el clima cambió drásticamente y causó esta situación que, lamentablemente, dejó varios heridos, entre ellos un menor de edad.



Este es el video del momento en que se levantó la carpa

Gracias a redes sociales, se conocieron varios videos del momento en que sucedió este accidente en Bogotá. En estos se muestra la compleja situación climática que se dio en el momento en que ocurrieron los hechos y el desespero de algunas personas al intentar escapar de la situación.

Uno de los videos compartidos mostró el momento exacto en que pasó todo. Segundos antes, la carpa había comenzado a moverse drásticamente y algunas personas se encontraban un poco angustiada por lo que iba a suceder.



Algunas personas terminaron heridas en este hecho y tuvieron que ser trasladadas al hospital de Suba para ser atendidas rápidamente. Por fortuna, ninguno con lesiones graves y el hecho no pasó de simples golpes y contusiones menores que pudieron ser tratadas a tiempo por parte de los especialistas. Al igual que desde el conjunto se desconoce algún pronunciamiento oficial.