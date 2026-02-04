Cómo y dónde pagar el impuesto predial en Bogotá 2026: bancos y medios autorizados

Con el arranque del calendario tributario 2026, miles de bogotanos empiezan a revisar cómo y dónde poder pagar el impuesto predial sin tener problemas que les puedan salir caros a futuro. La buena noticia es que el Distrito mantendrá una amplia red de bancos y medios autorizados para agilizar el pago, tanto en forma digital como de manera presencial, con plazos claros que sirvan para aprovechar este tipo de descuentos.

Según lo había revelado la Secretaría Distrital de Hacienda y sin reportar novedades, el impuesto predial debe ser asumido por propietarios, poseedores o usufructuarios de bienes inmuebles ubicados en Bogotá. Para este año, quienes paguen hasta el 25 de abril de 2026 podrán acceder a un descuento del 10 %. Pero si no aprovechan este beneficio, la fecha límite será hasta el 11 de julio del 2026.

El recaudo de este impuesto sin duda es crucial para poder financiar servicios públicos y fortalecer sectores como lo son la salud y la educación; por lo tanto, las autoridades han dispuesto de múltiples canales para poder facilitar el cumplimiento de dicha obligación.



Bancos habilitados para pagar por PSE en 2026

Una de las opciones más usadas es el pago electrónico a través de PSE. Estos son los bancos y entidades habilitadas:



Banco Caja Social

Banco Popular

Nequi

Citibank (corporativos)

Banco Pichincha

Banco de Bogotá

RappiPay

GNB Sudameris

BOLD

Finandina

Banco Santander

Daviplata

SerFinanza

Banco Agrario

BancaMía

Alianza Fiduciaria

JFK

JP Morgan

Banco AV Villas

Scotiabank Colpatria

Banco Falabella

Confiar

Itaú

Banco Unión

Dale!

Bancoomeva

BBVA

IRIS NeoFinanciera

Banco Mujer

Coltefinanciera

NuBank

Bancolombia

Banco Cooperativo Coopcentral

Ban100

Movii

Davivienda

Otras formas de pago del impuesto predial en Bogotá

Además del pago por PSE, el Distrito ofrece alternativas según la necesidad del contribuyente:



Pago con tarjeta de crédito:

Banco de Bogotá

BBVA

Davivienda

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Bancolombia

(Se aceptan tarjetas Visa y Mastercard. Bancolombia recibe American Express y Davivienda Diners).

Corresponsales bancarios: Grupo Aval, almacenes Éxito, BBVA y PagaTodo.

Pago presencial en bancos: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco AV Villas. Es obligatorio llevar la factura impresa en láser para facilitar la lectura del código de barras.



Finalmente se le recomienda a las personas que luego de realizar el respectivo pago, lo más aconsejable es descargar el recibo desde la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda; de este modo podrá dejar el impuesto debidamente registrado y evita inconvenientes que se puedan presentar en el futuro.