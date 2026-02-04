En vivo
Cristiano Ronaldo, entre la protesta y la obsesión por los 1000 goles

Cristiano Ronaldo, entre la protesta y la obsesión por los 1000 goles

Ya son dos partidos seguidos que el astro portugués no ha jugado con el Al-Nassr, mientras siguen las especulaciones de su malestar con la liga.

