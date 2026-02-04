Cristiano Ronaldo, entre la protesta y la obsesión por los 1000 goles

La figura más importante de la liga saudí vuelve a estar en el centro del debate. Cristiano Ronaldo, estrella máxima del campeonato, atraviesa un momento cargado de tensión deportiva y simbólica: no gana un título oficial desde 2021 y ha elevado una protesta para denunciar una presunta adulteración del torneo. Todo esto mientras su equipo, el Al-Nassr, le paga 200 millones de euros por año y observa cómo el liderato se le escapa por un margen mínimo.

Ronaldo juega en el Al-Nassr, pero su ausencia reciente llamó la atención. No quiso jugar contra el Al-Riydah. Durante el partido, la hinchada coreó por un tiempo su nombre, esperando verlo aparecer. Desde el club se informó que el portugués estaba descansando, una explicación distinta a lo que sostienen distintos medios de comunicación y que es que el portugués está protestando.

El contexto competitivo explica parte del malestar. Al-Hilal, líder del campeonato, habría presuntamente, recibido permiso para ampliar su margen financiero frente a sus competidores. El club acordó con Karim Benzema el pago de 100 millones de euros por temporada en concepto de sueldo y ha invertido 657 millones de euros en fichajes como Neymar, Rubén Neves o Mitrovic. Del otro lado aparece Al-Nassr, que ha invertido 410 millones de euros, una diferencia considerable en una liga donde el poder económico influye en el campo de juego.

En la tabla de posiciones, Al-Hilal es primero con 47 puntos, apenas uno más que Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo. La distancia es mínima, pero el impacto simbólico es profundo para un jugador acostumbrado a dominar escenarios y levantar trofeos. Desde su llegada a la liga saudí, Ronaldo no ha alcanzado ningún título oficial.



A este panorama se suma un objetivo personal que lo empuja cada día. Cristiano quiere llegar a los 1000 goles en competencias oficiales. Por ahora suma 970. Este jueves, 4 de febrero, cumplirá 41 años, Cristiano Ronaldo prometió 30 goles por temporada.