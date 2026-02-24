Autoridades investigan secuestro de Diana Ospina: Mañanas Blu, martes, 24 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 24 de febrero de 2026:



César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá , habló del secuestro y robo a Diana Ospina.

Hugo Ospina, líder taxista en Bogotá, se refirió del secuestro y robo a Diana Ospina.

Iris Marín, defensora del Pueblo, comentó de las advertencias sobre las condiciones de libertad en las que se van a desarrollar las elecciones en varias regiones del país.

El coronel Álvaro Bello, director de Investigaciones de la Aerocivil, habló del incidente entre avión y helicóptero de la FAC en el aeropuerto El Dorado.

César Ferrari, superintendente financiero, se refirió del anuncio del presidente Gustavo Petro de un "impuesto a ganancias extraordinarias" de los bancos.

