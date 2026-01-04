Autoridades sorprenden a hombre con más de 240 kilos de marihuana en el Valle de Aburrá

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le propinó un golpe a las estructuras criminales dedicadas al microtráfico en el Área Metropolitana tras la incautación de decenas de kilos de marihuana que eran transportadas en un vehículo particular de color rojo.

Los hechos ocurrieron en la autopista Norte, entre Copacabana y Bello, donde en medio de acciones de control preventivo y verificación de vehículos y personas, los uniformados detectaron al interior de uno de ellos nueve empaques de color negro.

Tras requerir la mercancía lograron determinar que se trataba de 242 kilos de marihuana avaluados en más de 150 millones de pesos. Ya la Policía inspecciona información de un teléfono celular incautado durante el procedimiento.

"Durante el procedimiento, también fue incautado un teléfono celular, el cual será sometido a análisis forense con el objetivo de obtener información que permita orientar la investigación y establecer posibles vínculos con estructuras criminales, y continuar afectando de manera directa estas redes dedicadas al tráfico", aseguró el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



El conductor del vehículo, un hombre de 30 años de edad, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado y deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y falsedad marcaria.