ANLA multó a Hidroituango con más de $750 millones por presuntos incumplimientos ambientales

ANLA multó a Hidroituango con más de $750 millones por presuntos incumplimientos ambientales

La empresa indicó que interpondrá el recurso de reposición administrativo y las acciones judiciales necesarias sobre la resolución.

