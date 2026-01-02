ANLA multó a Hidroituango con más de $750 millones por presuntos incumplimientos ambientales

A casi ocho años de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales formulara cargos contra Hidroituango por presuntos incumplimientos en esta materia en zonas de influencia de la central, la entidad resolvió declarar responsable ambiental a la sociedad por cuatro infracciones.

Así lo informó Empresas Públicas de Medellín ante la Superintendencia Financiera donde además indicó que fue sancionada en primera instancia con una multa de 753 millones de pesos.

Las situaciones que motivaron la decisión de la Autoridad están relacionadas con la captación de agua en caudales superiores a los concesionados; no reconformar y recuperar el cauce del río San Andrés y de su zona de inundación; haber sobrepasado los niveles máximos permisibles de material particulado y contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto ubicada en la zona industrial El Valle; e incumplir medidas de manejo contempladas en el “Plan de Manejo y Disposición de Materiales y Zonas de Botadero”.

Desde EPM manifestaron que ante la resolución interpondrán el respectivo recurso de reposición administrativo y las demás acciones judiciales que fueran necesarias.



En los últimos años la ANLA ya ha impuesto al menos dos sanciones similares: una de ellas en 2019 por 1.718 millones de pesos por infracciones relacionadas con obras sin la autorización de modificación de licencia ambiental y otra en 2024 por vertimientos de aguas residuales y obras sin cumplir la licencia ambiental que sumaron 1.408 millones de pesos.