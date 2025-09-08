Robo de agua potable en Atlántico: van más de 18.000 casos de fraude detectados

Más de 1 millón de metros cúbicos de agua potable que estaban siendo robados en el Atlántico hoy son recuperados por la empresa de acueducto Triple A, tras detectar 17.983 casos de fraude en 2024 y otros 8.247 casos en lo que va de 2025.

De acuerdo con la compañía de servicios públicos, la cantidad de agua robada sería suficiente para abastecer a más de 40.000 hogares o, dicho de otra forma, para suministrar agua a un municipio como Sabanalarga durante dos meses consecutivos.

Sneider Lobo, director de Pérdidas Comerciales, advirtió que el fraude de agua está impactando directamente a la población, causando interrupciones y baja presión en el servicio, sin obviar que desvía recursos que podrían usarse para expandir el servicio a comunidades sin acceso.

"Hemos levantado más de 70 denuncias penales en los diferentes municipios del departamento del Atlántico, pues a partir de herramientas que hemos desarrollado internamente y otras que hemos adquirido, es posible saber qué tipo de usuarios nos están haciendo cualquier uso irregular del servicio", dijo Lobo.

"Estamos con un equipo interdisciplinario comprometido día a día para controlar este flagelo del fraude que nos aqueja a todos los habitantes de la región Caribe". agregó, al tiempo que advirtió que "las personas que cometen este tipo de actividades ilícitas pueden enfrentar cargos tipificados en el Código Penal".

En términos económicos, la recuperación de estos metros cúbicos de agua equivale a un valor de más de $8.000 millones, de acuerdo con lo estimado por la compañía.

También, se han realizado acuerdos de pago por más de $2 mil millones por concepto de dejado de facturar, que se aplica a quienes cometen este delito.