WWF advierte riesgo de desabastecimiento de agua en más de 200 municipios colombianos

Durante el Encuentro Nacional por el Agua y las Energías Renovables, la World Wildlife Fund alertó sobre el aumento del riesgo de desabastecimiento hídrico en más de 200 municipios del país. La organización advierte que la presión sobre las fuentes hídricas aumenta por factores que deterioran los ecosistemas encargados de regular el ciclo del agua.

“En muchos casos, por fenómenos de deforestación, minería ilegal, las cuencas pueden verse afectadas y los mismos ecosistemas, por ejemplo, pueden afectarse y desaparecer. Por eso es muy importante fortalecer la gobernanza del agua, fortalecer la conectividad entre las áreas protegidas y otras estrategias de conservación y reconocer el rol que juega la naturaleza para enfrentar los desafíos que tenemos también frente al cambio climático”, señaló Jimena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de la WWF.

De acuerdo con la WWF, el 40% de las principales cuencas del país muestran deterioro por degradación ambiental, contaminación y uso excesivo de sus recursos, y más del 50% de los ecosistemas continentales, en los Andes, el norte de la Amazonía y el sur de la Orinoquía están en riesgo.

“Es muy importante reconocer el ciclo hidrológico del agua y la importancia de garantizar el mantenimiento de los ecosistemas como los páramos, los humedales, diferentes ecosistemas para garantizar que exista disponibilidad del agua en muchas de las regiones” agregó Barrera.



El informe advierte que 207 municipios podrían enfrentar desabastecimiento durante la sequía y más de 254 en temporada de lluvias, mientras el país ha perdido cerca del 57% de sus páramos, ecosistemas que suministran agua a más del 70% de la población.