Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 10 barrios de Medellín estarán sin agua este fin de semana: este es el listado

Más de 10 barrios de Medellín estarán sin agua este fin de semana: este es el listado

Las obras incluirán empalmes entre Villa Hermosa y nuevos tanques de almacenamiento. Sectores de Envigado también se verán afectados desde este jueves en la noche.

