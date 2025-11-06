Más de 10 barrios de Medellín estarán sin agua este fin de semana: este es el listado

Más de diez barrios del oriente de Medellín estarán sin servicio de agua potable durante este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, debido a trabajos de modernización del sistema de acueducto que adelanta Empresas Públicas de Medellín. Las obras, adelantó la compañía, permitirán conectar una nueva conducción entre la planta de potabilización Villa Hermosa y dos tanques de almacenamiento que mejorarán la calidad del servicio.



Cortes de agua este fin de semana en Medellín

Los empalmes se ejecutarán entre las 7:00 de la noche del sábado 8 y la medianoche del domingo 9 de noviembre. Durante ese tiempo, se suspenderá el suministro de agua en sectores de las comunas 8, 9 y 10, entre ellos Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal, Los Mangos, Sucre, Enciso, San Miguel, La Ladera, La Mansión, San Antonio, Caicedo, Alejandro Echavarría, Los Ángeles y Boston.

Sectores de Villahermosa en Medellín sin agua. Foto: EPM.

Cortes de agua en Llanaditas primer fin de semana de noviembre. Foto: EPM.

¿Por qué hay cortes de agua en Medellín?

EPM explicó que los trabajos incluyen la reposición de tuberías por una red más moderna y resistente, lo que reducirá los daños y facilitará los mantenimientos futuros. Además, la nueva infraestructura evitará que las redes queden en zonas privadas o de difícil acceso, mejorando la eficiencia operativa.

¿Qué sectores de Envigado estarán sin agua esta semana?

De manera paralela, la empresa realizará el lavado del tanque de almacenamiento El Capiro, en Envigado, entre las 8:00 de la noche del jueves 6 y las 4:00 de la mañana del viernes 7 de noviembre. Este mantenimiento afectará barrios como El Salado, El Trianón, La Mina, Loma del Barro y San Rafael.



Ante estos cortes de agua programado, Empresas Públicas de Medellín recomendó a los usuarios de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso durante la interrupción. Las demás suspensiones programadas pueden consultarse en www.epm.com.co.