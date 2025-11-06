Más de 10 barrios de Medellín estarán sin agua este fin de semana: este es el listado

Publicidad
Más de diez barrios del oriente de Medellín estarán sin servicio de agua potable durante este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, debido a trabajos de modernización del sistema de acueducto que adelanta Empresas Públicas de Medellín. Las obras, adelantó la compañía, permitirán conectar una nueva conducción entre la planta de potabilización Villa Hermosa y dos tanques de almacenamiento que mejorarán la calidad del servicio.
Los empalmes se ejecutarán entre las 7:00 de la noche del sábado 8 y la medianoche del domingo 9 de noviembre. Durante ese tiempo, se suspenderá el suministro de agua en sectores de las comunas 8, 9 y 10, entre ellos Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal, Los Mangos, Sucre, Enciso, San Miguel, La Ladera, La Mansión, San Antonio, Caicedo, Alejandro Echavarría, Los Ángeles y Boston.
EPM explicó que los trabajos incluyen la reposición de tuberías por una red más moderna y resistente, lo que reducirá los daños y facilitará los mantenimientos futuros. Además, la nueva infraestructura evitará que las redes queden en zonas privadas o de difícil acceso, mejorando la eficiencia operativa.
De manera paralela, la empresa realizará el lavado del tanque de almacenamiento El Capiro, en Envigado, entre las 8:00 de la noche del jueves 6 y las 4:00 de la mañana del viernes 7 de noviembre. Este mantenimiento afectará barrios como El Salado, El Trianón, La Mina, Loma del Barro y San Rafael.
Ante estos cortes de agua programado, Empresas Públicas de Medellín recomendó a los usuarios de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación y hacer uso racional del recurso durante la interrupción. Las demás suspensiones programadas pueden consultarse en www.epm.com.co.