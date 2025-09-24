EPM firmó acuerdo con Odinsa para venderle el 100 % de las acciones en filial Ticsa en México

EPM firmó un acuerdo con Odinsa para vender el 100 % de las acciones de Ticsa, empresa mexicana de tratamiento de aguas, en una transacción valorada en hasta 2.905 millones de pesos mexicanos. La compañía paisa destacó que esa filial ingresó al grupo en 2013 y tiene más de 160 plantas de tratamiento de aguas en operación

El Grupo EPM anunció la firma de un contrato con Odinsa S.A. para la venta del 100 % de las acciones de Tecnología Intercontinental, S.A.P.I. de C.V. Ticsa, empresa mexicana dedicada al diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas.

Según informó la empresa paisa, el acuerdo se concretó a través de sus filiales EPM Capital México S.A. de C.V. y EPM Latam S.A. La compañía indicó que el valor empresarial de la transacción asciende hasta 2.905 millones, equivalentes a cerca de 609.000 millones de pesos, mientras que el valor patrimonial alcanza aproximadamente los $335.000 millones.

La organización explicó que, aunque el contrato ya fue firmado, el cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de varias condiciones precedentes, entre ellas la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio de México. EPM señaló que este proceso aún implica un grado de incertidumbre, pues requiere el trabajo conjunto entre compradores, vendedores y otros terceros involucrados.



La compañía recordó que desde 2021 venía evaluando opciones para mejorar el desempeño de Ticsa y optimizar su portafolio empresarial. En línea con esta estrategia, a finales de 2023 se decidió avanzar en un proceso de venta abierta y competitiva, al cual fueron invitados 33 potenciales inversionistas internacionales. Finalmente, Odinsa presentó la mejor oferta y resultó seleccionada.

“En el Grupo EPM estamos ajustando el portafolio de inversiones para enfocar nuestros recursos humanos y financieros en mercados y proyectos con mayores oportunidades de crecimiento y sostenibilidad. Ticsa, bajo la gestión de Odinsa, podrá potenciar su desarrollo y expansión”, aseguró John Maya Salazar, gerente general de EPM.

EPM destacó que Ticsa ingresó al grupo en 2013 y actualmente suma más de 160 plantas de tratamiento de aguas en operación.