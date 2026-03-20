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Blu Radio  / Nación  / “Al borde del exterminio”: comunidades alertan crisis humanitaria en Chocó; hay personas confinadas

“Al borde del exterminio”: comunidades alertan crisis humanitaria en Chocó; hay personas confinadas

La crisis humanitaria en el departamento del Chocó se profundiza en medio del paro armado indefinido anunciado por el ELN, que afecta especialmente al municipio del Bajo Baudó.

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