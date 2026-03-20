“Al borde del exterminio”: comunidades alertan crisis humanitaria en Chocó; hay personas confinadas

Blu Radio habló con un líder del Chocó, quien relató la situacion que se vive en el departamento y como está impactando la vida de diferentes comunidades.

Según señaló, la situación impacta a más de 6.000 personas en zonas cercanas a los ríos Orpúa, Docampadó e Hijuá, donde la presencia de grupos armados ilegales y los enfrentamientos han restringido completamente la movilidad y el acceso a bienes básicos.

“Lo que estamos viviendo es una una crisis exacerbada, desproporcionada, la violación de los derechos humanos, inflación del DH, una crisis que que ha asumido al departamento, a las comunidades étnicas y la tiene al borde de un exterminio ahora mismo en en el municipio del Bajo Baudó se encuentran confinadas al menos dieciséis comunidades negras afro y diez comunidades indígenas principalmente los ríos Orpúa, Docampadó y el río Hijuá”, advirtió el líder.

En los últimos días ya se han registrado desplazamientos internos, como el de la comunidad de Santa Rosa, donde 24 familias, alrededor de 120 personas, tuvieron que abandonar sus viviendas en busca de protección.



Según el testimonio, la situación de orden público está marcada por la disputa territorial entre grupos armados ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, sumado a la presencia de la fuerza pública, lo que ha intensificado los enfrentamientos.

“En una situación tan caótica a veces es complejo definir, cuando hay tantos actores en territorio, definir quién realmente son los que se están enfrentando”, explicó.

Relató además, que uno de los mayores impactos se registra en la movilidad fluvial. En esta región, los ríos son la principal vía de transporte, pero hoy están bajo riesgo, lo que impide el acceso a alimentos, servicios de salud y otras actividades básicas de subsistencia.

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A esto se suma una crisis humanitaria que, según denuncian las comunidades, ha desbordado la capacidad de respuesta institucional.

“Hoy hay una crisis en términos de alimentación, de kit de higiene en términos de protección y la situación es bastante compleja. La gobernación ha anunciado la entrega de algunos kit alimentarios, pero son insuficientes”, señalaron.

Finalmente subrayó que la situación también afecta de manera directa a niños, niñas y adolescentes, quienes permanecen sin acceso a educación. “Cada vez que hay un confinamiento, hay un desplazamiento, pues siempre se escolariza a los estudiantes por obvias razones, hay una situación particular y coyuntural y es que en unos territorios étnicos como son en el departamento del Chocó pues los docentes no siempre son de las comunidades, entonces frente a estos hechos muchas veces los docentes salen y los estudiantes queda a la deriva, pues también por la misma dinámica de los actores armados que son los primeros sitios que ocupa”, explicaron.

