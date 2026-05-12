Balacera en Soacha por intento de robo a camión de valores: hay varios heridos

Momentos pánico se vivieron en una estación de servicio del municipio de Soacha, Cundinamarca, luego de que un intento de robo contra un camión de valores terminara en una violenta balacera que dejó tres personas lesionadas, entre ellas dos escoltas de la empresa de seguridad y uno de los delincuentes, quien fue capturado en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo blindado de la empresa Brinks había llegado al establecimiento para realizar el recaudo del dinero de la gasolinera, una operación que se desarrollaba con normalidad y que estaba a pocos minutos de finalizar. Sin embargo, en ese momento varios hombres armados irrumpieron con la intención de asaltar el carro de valores.

La reacción inmediata de los escoltas frustró el golpe. En cuestión de segundos se registró un intercambio de disparos dentro de la estación de servicio, desatando el caos entre trabajadores y clientes que buscaron refugio mientras sonaban las alarmas del lugar.

El saldo preliminar deja un delincuente herido, quien recibió dos impactos de bala en la parte superior del dorso y fue reducido por los escoltas en plena zona de abastecimiento, como quedó registrado en videos. En las imágenes, se observa al sospechoso sometido en el suelo mientras el personal de seguridad mantiene el control de la escena.



También resultaron lesionados dos escoltas de Brinks. Uno de ellos sufrió una grave lesión en la cabeza y fue trasladado en delicado estado de salud, mientras que el segundo presentó fuertes contusiones luego de que varios disparos impactaran contra su chaleco de protección.

Las autoridades llegaron al sitio para acordonar la estación de servicio, adelantar la inspección judicial y establecer si hubo más implicados que lograron escapar. Por ahora, la hipótesis principal apunta a un intento de robo planeado contra la operación de recolección de dinero.