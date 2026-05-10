Cayó banda que falsificaba dinero y billetes de lotería en Bogotá, Cali y Medellín

Una red señalada de dedicarse a la falsificación y distribución de moneda y billetes de lotería en distintas regiones del país fue desmantelada. En medio de operativos realizados en Bogotá, Cali y Medellín, las autoridades capturaron y judicializaron a seis presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Según la investigación de la Fiscalía, la organización habría operado a gran escala mediante la fabricación de billetes falsos y loterías adulteradas, que luego eran distribuidas utilizando canales del comercio formal, entre ellos empresas de mensajería y vendedores de lotería.

Entre los capturados está Héctor Fabio Ramírez, alias “El Motas”, señalado de coordinar la distribución del dinero falsificado. También fue judicializado Kevin Correa Cabrera, quien presuntamente diseñaba y elaboraba el material ilícito aprovechando su relación con un establecimiento de impresión.

Las autoridades, además, identificaron a Juan José Cárdenas Candela, alias “Muelas”, como el posible encargado de conseguir los insumos para la producción ilegal, mientras que Dagoberto William León Ruiz, alias “Dago”, sería uno de los responsables de falsificar billetes de lotería.



La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red delictiva dedicada a la falsificación y distribución de moneda y billetes de lotería a gran escala. Fueron capturados y judicializados seis presuntos integrantes de esta organización en Bogotá, Cali y Medellín.



Los procesados… pic.twitter.com/L3hfnpZpnn — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 10, 2026

En el caso de Medellín, la Fiscalía señaló a los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno de utilizar un negocio relacionado con juegos de suerte y azar como fachada para comercializar el material fraudulento a través de loteros.

En medio del allanamiento y registro, las autoridades encontraron billetes falsificados de 20 mil, 50 mil y 100 mil pesos que sumaban más de 57 millones de pesos. También fueron incautados 56.330 dólares y 412 billetes de lotería adulterados, correspondientes a sorteos programados en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros departamentos.

Publicidad

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a las seis personas delitos como falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito del monopolio rentístico y falsedad en documento público. Cinco de ellos fueron enviados a la cárcel y la sexta persona fue enviada a casa por cárcel mientras avanza el proceso.