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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Giro de Italia  / Clasificación general del Giro de Italia: etapa 4, así va Egan Bernal

Clasificación general del Giro de Italia: etapa 4, así va Egan Bernal

El ecuatoriano Jhonatan Narváez ganó la cuarta etapa del Giro de Italia 2026 en Cosenza tras imponerse en el esprint al venezolano Orlui Aular. El italiano Giulio Ciccone asumió el liderato y se convirtió en la nueva maglia rosa.

Giro de Italia 12 de mayo 2026
Giro de Italia 12 de mayo 2026
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

El ecuatoriano Jhonatan Narváez se quedó con la victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Catanzaro y Cosenza sobre 138 kilómetros, en una jornada marcada por un cierre explosivo y cambios importantes en la clasificación general. El corredor del UAE Team Emirates - XRG superó en el esprint final al venezolano Orlui Aular, mientras que el italiano Giulio Ciccone asumió el liderato de la competencia y se enfundó la maglia rosa.

Narváez cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 47 segundos, rodando a una velocidad media cercana a los 44 kilómetros por hora. El ecuatoriano evitó el triunfo de Aular, quien contó con el trabajo ofensivo del Movistar Team durante buena parte del recorrido, buscando seleccionar el grupo principal para favorecer las opciones del venezolano en la llegada.

La jornada dejó además movimientos en la clasificación general, donde Ciccone aprovechó las diferencias para convertirse en el nuevo líder del Giro. El italiano supera por apenas cuatro segundos a Jan Christen y Florian Stork, mientras que el colombiano Egan Bernal se mantiene en la pelea por la clasificación, ubicado en la cuarta posición a solo cuatro segundos del liderato.

Este miércoles se disputará la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, un recorrido de 203 kilómetros que podría comenzar a marcar diferencias entre los favoritos al título.

Clasificación general del Giro de Italia, etapa 4

PosiciónCorredorEquipoTiempo
1Giulio CicconeLidl - Trek16h 18' 51''
2Jan ChristenUAE Team Emirates - XRGa 4''
3Florian StorkTudor Pro Cycling Teama 4''
4Egan BernalNetcompany INEOSa 4''
5Thymen ArensmanNetcompany INEOSa 6''
6Giulio PellizzariRed Bull - BORA - hansgrohea 6''
7Lennert Van EetveltLotto Intermarchéa 10''
8Enric MasMovistar Teama 10''
9Markel BelokiEF Education - EasyPosta 10''
10Jan HirtNSN Cycling Teama 10''

Clasificación de colombianos en el Giro de Italia

PuestoCiclistaEquipoTiempo
1Giulio Ciccone (Italia, líder)Lidl - Trek16:18:51
4Egan BernalINEOS Grenadiers+0:04
14Einer RubioMovistar Team+0:10
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