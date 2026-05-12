Clasificación general del Giro de Italia: etapa 4, así va Egan Bernal

El ecuatoriano Jhonatan Narváez se quedó con la victoria en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Catanzaro y Cosenza sobre 138 kilómetros, en una jornada marcada por un cierre explosivo y cambios importantes en la clasificación general. El corredor del UAE Team Emirates - XRG superó en el esprint final al venezolano Orlui Aular, mientras que el italiano Giulio Ciccone asumió el liderato de la competencia y se enfundó la maglia rosa.

Narváez cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 47 segundos, rodando a una velocidad media cercana a los 44 kilómetros por hora. El ecuatoriano evitó el triunfo de Aular, quien contó con el trabajo ofensivo del Movistar Team durante buena parte del recorrido, buscando seleccionar el grupo principal para favorecer las opciones del venezolano en la llegada.

La jornada dejó además movimientos en la clasificación general, donde Ciccone aprovechó las diferencias para convertirse en el nuevo líder del Giro. El italiano supera por apenas cuatro segundos a Jan Christen y Florian Stork, mientras que el colombiano Egan Bernal se mantiene en la pelea por la clasificación, ubicado en la cuarta posición a solo cuatro segundos del liderato.

Este miércoles se disputará la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, un recorrido de 203 kilómetros que podría comenzar a marcar diferencias entre los favoritos al título.



Clasificación general del Giro de Italia, etapa 4

Posición Corredor Equipo Tiempo 1 Giulio Ciccone Lidl - Trek 16h 18' 51'' 2 Jan Christen UAE Team Emirates - XRG a 4'' 3 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team a 4'' 4 Egan Bernal Netcompany INEOS a 4'' 5 Thymen Arensman Netcompany INEOS a 6'' 6 Giulio Pellizzari Red Bull - BORA - hansgrohe a 6'' 7 Lennert Van Eetvelt Lotto Intermarché a 10'' 8 Enric Mas Movistar Team a 10'' 9 Markel Beloki EF Education - EasyPost a 10'' 10 Jan Hirt NSN Cycling Team a 10''

Clasificación de colombianos en el Giro de Italia