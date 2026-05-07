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Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Giro de Italia  / Estos son los colombianos presentes en el Giro de Italia 2026

Estos son los colombianos presentes en el Giro de Italia 2026

Regresa la 'Corsa Rosa' que nuevamente tendrá presencia colombiana. Conozca cómo la ha ido a los pedalistas en esta de las grandes vueltas.

giro de italia.jpg
Giro de Italia 2026
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de may, 2026

A partir de este 8 de mayo, dará inicio a la edición 109 del Giro de Italia, una de las grandes vueltas del ciclismo mundial y que se podrá seguir con el equipo de expertos de Caracol Sports, en especial para ver de cerca a los ciclistas colombianos que harán parte de esta competencia.

Una vez más, Colombia dirá presente en esta competencia y serán tres los representantes en esta edición: Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio, quienes buscarán portar la 'Maglia Rosa' en la general y conquistar etapas en este recorrido que comenzará en Nessebar y terminará el día 21 en Roma.

Ciclistas del Giro de Italia pasando por el coliseo de Roma
Ciclistas del Giro de Italia pasando por el coliseo de Roma
Foto: AFP

Así le ha ido a Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio en el Giro de Italia

En esta edición serán estos tres ciclistas los encargados de representar a Colombia. Por supuesto, el que mejor historial tiene en la competencia ha sido Egan Bernal, sin embargo, Santiago Buitrago y Einer Rubio lo han hecho bien en sus participaciones. Estos son los números de cada uno:

  • Egan Bernal (Ineos): el colombiano disputará su tercera participación en el Giro de Italia, competencia en la que ya fue campeón en 2021 siendo esta su mejor participación.
  • Santiago Buitrago (Bahrain Victorious): en esta edición del Giro será su tercera participación y su mejor resultado hasta ahora fue el puesto 12 conseguido en 2022.
  • Einer Rubio (Movistar Team): el pedalista colombiano afrontará su sexta participación en el Giro de Italia y llega tras lograr su mejor actuación en 2024, cuando terminó séptimo en la clasificación general.
Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio.jpg
Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio //
Foto: AFP

¿Cuánto durará el Giro de Italia 2026?

La competencia arrancará este viernes, 8 de mayo, e irá hasta el 31 del mismo mes. Durante ese tiempo se disputarán 21 etapas para conocer al portador de la 'Maglia Rosa'. Bajo su experiencia, Egan Bernal espera volver a conquistar esta carrera y validar su importancia en el mundo del ciclismo.

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