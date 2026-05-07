Estos son los colombianos presentes en el Giro de Italia 2026

A partir de este 8 de mayo, dará inicio a la edición 109 del Giro de Italia, una de las grandes vueltas del ciclismo mundial y que se podrá seguir con el equipo de expertos de Caracol Sports, en especial para ver de cerca a los ciclistas colombianos que harán parte de esta competencia.

Una vez más, Colombia dirá presente en esta competencia y serán tres los representantes en esta edición: Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio, quienes buscarán portar la 'Maglia Rosa' en la general y conquistar etapas en este recorrido que comenzará en Nessebar y terminará el día 21 en Roma.

Ciclistas del Giro de Italia pasando por el coliseo de Roma Foto: AFP

Así le ha ido a Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio en el Giro de Italia

En esta edición serán estos tres ciclistas los encargados de representar a Colombia. Por supuesto, el que mejor historial tiene en la competencia ha sido Egan Bernal, sin embargo, Santiago Buitrago y Einer Rubio lo han hecho bien en sus participaciones. Estos son los números de cada uno:



Egan Bernal (Ineos) : el colombiano disputará su tercera participación en el Giro de Italia, competencia en la que ya fue campeón en 2021 siendo esta su mejor participación.

: el colombiano disputará su tercera participación en el Giro de Italia, competencia en la que ya fue campeón en 2021 siendo esta su mejor participación. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious): en esta edición del Giro será su tercera participación y su mejor resultado hasta ahora fue el puesto 12 conseguido en 2022.

en esta edición del Giro será su tercera participación y su mejor resultado hasta ahora fue el puesto 12 conseguido en 2022. Einer Rubio (Movistar Team): el pedalista colombiano afrontará su sexta participación en el Giro de Italia y llega tras lograr su mejor actuación en 2024, cuando terminó séptimo en la clasificación general.

Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio // Foto: AFP

¿Cuánto durará el Giro de Italia 2026?

La competencia arrancará este viernes, 8 de mayo, e irá hasta el 31 del mismo mes. Durante ese tiempo se disputarán 21 etapas para conocer al portador de la 'Maglia Rosa'. Bajo su experiencia, Egan Bernal espera volver a conquistar esta carrera y validar su importancia en el mundo del ciclismo.