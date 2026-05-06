En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emilio Tapia
Clínica Juan N. Corpas
Hantavirus
Debate presidencial
EEUU - Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / EN VIVO | siga la presentación de los equipos del Giro de Italia 2026

EN VIVO | siga la presentación de los equipos del Giro de Italia 2026

Este miércoles se revelará la lista de los 184 ciclistas y los 23 equipos que estarán en competencia.

giro de italia.jpg
Giro de Italia 2026
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La edición número 109 del Giro de Italia se llevará a cabo del viernes 8 al domingo 31 de mayo de 2026 y este miércoles se revelará la lista de los 184 ciclistas y los 23 equipos que estarán en competencia.

Le puede interesar:

  1. Egan Bernal en el Tour de los Alpes
    Egan Bernal en el Tour de los Alpes //
    Foto: X @INEOSGrenadiers
    Ciclismo

    Egan Bernal, subcampeón del Tour de los Alpes tras ser segundo en la última etapa

Siga la transmisión en vivo de la presentación de los equipos del Giro de Italia 2026 por Caracol Sports:

Así serán las etapas del Giro de Italia 2026

El Giro de Italia arrancará este viernes con un recorrido inicial de 147 kilómetros entre Nesebar y Burgas. Durante las primeras tres jornadas, la competencia se desarrollará en territorio búlgaro, y el cierre está previsto para el domingo 31 de mayo en Roma.

En total, el trazado contempla 3.469 kilómetros distribuidos en 21 etapas. Entre ellas, destaca la décima, una contrarreloj individual de 42 kilómetros que se disputará entre Viareggio y Massa. Asimismo, el calendario incluye tres días de pausa: el 11, 18 y 25 de mayo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Giro de Italia

Ciclismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad