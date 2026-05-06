EN VIVO | siga la presentación de los equipos del Giro de Italia 2026

La edición número 109 del Giro de Italia se llevará a cabo del viernes 8 al domingo 31 de mayo de 2026 y este miércoles se revelará la lista de los 184 ciclistas y los 23 equipos que estarán en competencia.

Siga la transmisión en vivo de la presentación de los equipos del Giro de Italia 2026 por Caracol Sports:

Así serán las etapas del Giro de Italia 2026

El Giro de Italia arrancará este viernes con un recorrido inicial de 147 kilómetros entre Nesebar y Burgas. Durante las primeras tres jornadas, la competencia se desarrollará en territorio búlgaro, y el cierre está previsto para el domingo 31 de mayo en Roma.

En total, el trazado contempla 3.469 kilómetros distribuidos en 21 etapas. Entre ellas, destaca la décima, una contrarreloj individual de 42 kilómetros que se disputará entre Viareggio y Massa. Asimismo, el calendario incluye tres días de pausa: el 11, 18 y 25 de mayo.

