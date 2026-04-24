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Egan Bernal, subcampeón del Tour de los Alpes tras ser segundo en la última etapa

El corredor del Ineos quedó a 40 segundos del italiano Giulio Pellizzari, ganador de la carrera.

Egan Bernal en el Tour de los Alpes
Egan Bernal en el Tour de los Alpes //
Foto: X @INEOSGrenadiers
Por: Gerardo Sojo
 /  AFP
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Egan Bernal quedó subcampeón en la clasificación general del Tour de los Alpes. En la última etapa, de 128 kilómetros, cruzó la meta en la segunda posición. Aunque el ciclista colombiano perdió algunos segundos en el recorrido entre Trento y Bozen/Bolzano, logró escalar un puesto en la general.

El corredor del Ineos terminó a 40 segundos del joven escalador italiano Giulio Pellizzari, de 22 años, uno de los talentos más prometedores de su generación y quien, además, ganó este viernes su segunda etapa de la semana.

Egan Bernal se inscribió de segundo en el general

En el tercer lugar se ubicó el neerlandés Thymen Arensman, con quien Bernal sostuvo un pulso durante la carrera y al que superó para quedarse con el segundo puesto. Pellizzari compite con el equipo Red Bull Bora, mientras que Bernal y Arensman lo hacen con el Ineos Grenadiers.

Juan Felipe Rodríguez, de 22 años, fue el otro colombiano en competencia y finalizó en la posición 17, a 7 minutos y 7 segundos del ganador. Rodríguez aspira a disputar el Giro de Italia.

Este resultado es importante para Egan Bernal, quien se prepara para el Giro de Italia, que se disputará entre el 8 y el 31 de mayo. Antes, el próximo 26 de abril, competirá en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja, en Bélgica, una carrera de un día con más de 100 años de historia. El último ganador, en 2025, fue el esloveno Tadej Pogacar, quien la completó en 6 horas y 9 segundos; Bernal no participó en esa edición.

El campeón, Pellizzari, confirma su potencial tras haber finalizado el año pasado en la sexta posición del Giro de Italia y de la Vuelta a España, donde también consiguió una etapa. El italiano será el líder de su equipo en el Giro de mayo, en el que se perfila como uno de los principales rivales de Jonas Vingegaard.

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