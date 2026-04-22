Egan Bernal asciende al podio del Tour de los Alpes tras la tercera etapa

Con la tercera etapa del Tour de los Alpes culminada, el ciclista colombiano Egan Bernal cruzó la meta y se ubica temporalmente en el podio de la competencia. Este resultado podría convertirse en su primer podio en 2026 con el equipo Ineos Grenadiers.

Thomas Pidcock se llevó la tercera etapa con un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 24 segundos. El británico encabezó un grupo amplio en el que no hubo diferencias en el cronómetro. En ese mismo grupo cruzó la meta el colombiano, quien terminó en la tercera posición con el mismo tiempo del ganador, manteniéndose entre los protagonistas de la jornada. El segundo lugar fue para Tommaso Dati, también con el mismo registro. El top 10 lo completaron Luca Paletti, Aleksandr Vlasov, Sean Quinn, Chris Hamilton, Jakob Omrzel, Florian Stork y Ben O’Connor, todos con el mismo tiempo.

Egan Bernal es tercero en la clasificación general

En cuanto a la clasificación general, Giulio Pellizzari es el líder con un tiempo acumulado de 11 horas, 13 minutos y 6 segundos. Thymen Arensman es segundo a cuatro segundos, mientras que Egan Bernal se ubica tercero, a seis segundos del liderato, dentro de la disputa por la general.

El cuarto lugar es para Mattia Gaffuri, también a seis segundos, seguido por Aleksandr Vlasov a diez. Luego aparecen Mathys Rondel a 19 segundos, Jakob Omrzel y Chris Harper a 29. Cierran el top 10 Alex Tolio y Michael Storer, ambos a 29 segundos del líder. Por su parte, los otros dos colombianos que compiten en el Tour de Los Alpes, Juan Felipe Rodríguez cruzó la meta en el puesto 39 y Martín Santiago Herreño quedó en el puesto 61.



El italiano Giulio Pellizzari es primero en la general

Esta etapa estuvo marcada por un recorrido de 174,5 kilómetros entre Laces y Arco, dos poblaciones italianas. También estuvo condicionada por un accidente a tan solo dos kilómetros del inicio. Los ciclistas Felix Engerthart, Victor Langelotti, Lorenzo Nespoli y Alessandro Tonello se vieron involucrados en la caída. Aunque Egan Bernal logró esquivarla, la organización se vio obligada a detener la prueba por falta de ambulancias.

Este jueves 23 de abril continuará el Tour de los Alpes con su cuarta etapa, que comenzará en Arco y terminará en Trento, con un recorrido de 167 kilómetros. El tramo contempla 3.600 metros de desnivel positivo y está programado para iniciar a las 8:00 de la mañana, hora de Colombia.