Egan Bernal fue cuarto en etapa de montaña del Tour de los Alpes

Acabó la segunda etapa del Tour de los Alpes, con un recorrido entre Telfs, al oeste de Austria, y Val Martello, en Italia. La jornada tuvo una distancia de 147,5 kilómetros.



Egan Bernal cruzó la meta en el cuarto lugar

Esta etapa contó con presencia colombiana, con Egan Bernal, quien terminó en el cuarto lugar, detrás del italiano Mattia Gaffuri, del equipo Picnic PostNL. Y en la general, el ciclista colombiano, se inscribe de quinto a diez segundos del líder.

El ganador de la etapa y líder de la clasificación general es el italiano Giulio Pellizzari, del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, quien completó el recorrido en seis horas, 49 minutos y 42 segundos. En segundo lugar llegó el neerlandés Thymen Arensman, del Ineos Grenadiers, a cuatro segundos, y en la tercera posición se ubicó Mattia Gaffuri, del Team Picnic PostNL.

El trazado fue el primero con exigencias de montaña. Comenzó con 20 kilómetros llanos, luego ascendió por el valle de Pitztal y posteriormente incluyó la subida de primera categoría al Pillerhöhe, con 9,2 kilómetros y una pendiente media del 6 por ciennto . La etapa cruzó hacia Italia en el descenso por el valle de Vinschgau.

Egan Bernal Foto. AFP

Rodríguez y Herrero también compiten en el Tour de Los Alpes

Además de Bernal, otros colombianos disputan el Tour de los Alpes. Juan Felipe Rodríguez es décimo sexto en la general y terminó en la posición 15 de la etapa. Martín Santiago Herreño ocupa el puesto 29 en la general y cruzó la meta en la posición 31.



Esta competencia es útil para Egan Bernal en su preparación para el Giro de Italia, que se disputará entre el viernes 8 y el domingo, 31 de mayo.

El Tour de los Alpes comenzó el 20 de abril y se extenderá hasta el 24 de abril. La tercera etapa recorrerá 175,1 kilómetros desde Laives hasta Arco, en Trentino, otra región italiana. El punto más alto alcanzará los 1.586 metros sobre el nivel del mar.