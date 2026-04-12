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Blu Radio  / Deportes  / Egan Bernal respira aliviado tras 'chicharrón' en Cancillería: ya tiene pasaporte

Egan Bernal respira aliviado tras 'chicharrón' en Cancillería: ya tiene pasaporte

Egan Bernal superó fallas en Cancillería y logró renovar su pasaporte a tiempo para viajar al Giro de Italia sin contratiempos.

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