Egan Bernal respira aliviado tras 'chicharrón' en Cancillería: ya tiene pasaporte

El pasado miércoles 8 de abril, Colombia quedó sorprendida al ver al pedalista Egan Bernal a las afueras de la Cancillería de Bogotá. El campeón del Tour de Francia fue captado mientras hablaba con un funcionario ante la mirada de decenas de personas.

Ese miércoles, el integrante de INEOS Grenadiers portaba su uniforme oficial, así como su bicicleta, y hablaba con un funcionario, pues el ciclista estaba buscando renovar su pasaporte, un requisito fundamental para viajar hacia Europa y poder participar en el Giro de Italia.

Hasta ahí todo parecía normal; sin embargo, ese día se presentaron fallas en SITAC, plataforma que se utiliza para realizar varios trámites en línea, situación que obligó a que se presentaran extensas filas e intermitencias en servicios de la Cancillería como apostillas y pasaportes.



Egan Bernal ya tiene pasaporte

Egan Bernal finalmente dejó atrás el traspié que enfrentó en la Cancillería de Bogotá y tiene todo listo para viajar a Europa. De hecho, fue el Ministerio de Relaciones Exteriores el que confirmó, por medio de sus redes sociales, que el pedalista logró completar su trámite del pasaporte en tiempo récord y podrá viajar para el Giro de Italia este domingo 12 de abril.

“¡Pasaporte listo en tiempo récord, al mejor estilo Egan! Nuestro campeón realizó su trámite de pasaporte en menos de cinco minutos en la sede norte de la Cancillería”, publicó la entidad.



El mensaje, adicionalmente, hizo énfasis en que el procedimiento fue efectivo a pesar de la contingencia que se presentó en algunos servicios. De acuerdo con la publicación, Egan completó el procedimiento pese a las dificultades del sistema.

¡Pasaporte listo en tiempo récord, al mejor estilo Egan!



Nuestro campeón @Eganbernal realizó su trámite de pasaporte en menos de cinco minutos en la sede norte de la Cancillería, incluso en medio de una contingencia generada por una amenaza cibernética sobre una parte de la… pic.twitter.com/Bk6dSxvGsc — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 11, 2026

¿Cuándo inicia el Giro de Italia?

Egan Bernal viaja a Italia poco menos de un mes antes de que arranque el Giro de Italia, pues el evento ciclista iniciará el viernes 8 de mayo y culminará el 31 de mayo, siendo esta la edición número 109 de la ‘Corsa Rosa’.

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Cabe recordar que el recorrido arrancará con una etapa en Bulgaria, más específicamente entre Nessebar y Burgas. Por su parte, el Giro de Italia concluirá en Roma con el circuito final en la Ciudad Eterna.

