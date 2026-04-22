El título de la Sudamericano Sub 17 conseguido por la Selección Colombia no solo se construyó con talento y disciplina, sino también a partir de un "duro golpe" que terminó marcando el carácter del equipo.

Así lo reveló el técnico Freddy Hurtado en diálogo con Blog Deportivo, al explicar que el grupo venía arrastrando una frustración importante desde el año anterior: la final perdida ante Brasil, un partido que se escapó en los últimos minutos y terminó definiéndose en penales.

“Veníamos de un golpe duro, duro, porque queríamos ese título. Llegamos a la final contra Brasil y se nos escapa faltando tres o cuatro minutos”, recordó Hurtado, dejando claro que esa experiencia fue determinante en la mentalidad del plantel.

Según el seleccionador, el equipo convirtió esa derrota en aprendizaje. El cuerpo técnico logró consolidar una ruta de trabajo basada en corregir errores, fortalecer el aspecto mental y preparar a los jugadores para escenarios de alta exigencia, como los que enfrentaron posteriormente en el torneo continental y en el Mundial juvenil.



Selección Colombia Sudamericano Sub-17. Foto:Conmebol.

Colombia, de menos a más

El proceso no estuvo exento de dificultades. En el arranque del Sudamericano, el equipo tuvo un rendimiento irregular tras el empate con Ecuador y la derrota ante Uruguay. Sin embargo, con el paso de los partidos, el grupo fue encontrando su identidad.

“Fuimos de menos a más. Contra Uruguay nos dolió porque fueron errores nuestros, pero ese golpe nos aterrizó”, explicó Hurtado. A partir de ahí, Colombia mostró una evolución que se reflejó en partidos clave, donde supo competir incluso ante potencias como Brasil y Argentina.

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Otro momento clave fue el duelo ante Paraguay, que no solo exigió al equipo desde lo físico y lo táctico, sino que también le permitió consolidar la confianza necesaria para aspirar al título. Además, la clasificación al Mundial liberó presión en el grupo, lo que permitió que los jugadores se soltaran en la cancha.

El componente mental también fue fundamental en este camino. El trabajo del psicólogo del equipo ayudó a fortalecer una “mentalidad campeona”, clave para afrontar los momentos decisivos del torneo.

Así, el título que rompió una sequía de 33 años fue producto de todos los integrantes que conformaron esta selección juvenil y así alzar el anhelado trofeo en Asunción, Paraguay.