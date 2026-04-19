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Así fueron los goles que convirtieron a Colombia en el campeón del Sudamericano Sub-17

El partido entre Argentina y Colombia del Sudamericano Sub-17 se jugó este domingo 19 de abri en Luque, Paraguay.

COLOMBIA CAMPEÓN.jpg
Selección Colombia Sudamericano Sub-17.
Foto:Conmebol.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

La final del Campeonato Sudamericano Sub-17 fue entre Colombia y Argentina, dos equipos que a lo largo del torneo demostraron que merecían ganar.

La selección cafetera dominó en semifinales, donde superó con claridad a Brasil con un marcador de 3-0. Este resultado mostró a un equipo más equilibrado, sólido en defensa, agresivo en la presión y muy efectivo en la definición, logrando controlar a los rivales más fuertes históricamente.

Por su parte Argentina aseguró su lugar en la final tras vencer 3-1 a Ecuador. El conjunto albiceleste mostró su jerarquía ofensiva y supo manejar los tiempos del partido, golpeando en momentos clave para sellar una victoria convincente.

Durante la final entre ambas selecciones, Colombia se convirtió en campeón del Sudamericano Sub-17, tras marcar 4 - 0 frente a Argentina.

Goles que convirtieron a Colombia en campeón

Samuel Martínez protagonizó una destacada acción en el mediocampo y habilitó a Miguel Agámez, quien ejecutó un potente disparo que terminó incrustándose en el ángulo superior derecho del arquero argentino para poner el 1- 0 durante el tiempo extra del primer tiempo.

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