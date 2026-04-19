Colombia vs. Argentina EN VIVO: online y gratis el Sudamericano Sub-17 HOY

Día histórico para la Selección Colombia HOY domingo, 19 de abril, cuando se enfrente con Argentina por la gran final del Sudamericano Sub-17. La Tricolor buscará un título que no llega al país desde 1993, es decir, hace 32 años y esta será una oportunidad de oro para conseguirlo.

Además, su última buena presentación fue hace 19 años en el Sudamericano de 2007 cuando quedó subcampeón enfrentando a Brasil. Resultados que, lamentablemente, dan cuenta de irregular que ha sido el elenco cafetero en este torneo.



Vea aquí EN VIVO Colombia HOY vs. Argentina en el Sudamericano Sub-17

Los hinchas de la Tricolor sí podrán seguir EN VIVO, online y gratis la gran final del Sudamericano Sub-17 gracias al equipo del Gol Caracol. Sin embargo, para acceder a este compromiso se tendrá que hacer en la página web oficial, es decir, en el siguiente link:



Colombia vs. Argentina en el Sudamericano // Foto: X @FCFSeleccionCol @Argentina

¿A qué hora juega Colombia vs. Argentina HOY en el Sudamericano?

La Federación Colombiana de Fútbol informó que la CONMEBOL definió un nuevo horario para la final del campeonato Sub-17 2026 entre Colombia y Argentina.

Según la organización, el partido, que inicialmente estaba programado para las 6:00 de la tarde, se disputará finalmente a las 5:30 de la tarde (hora de Colombia) en la cancha de la CONMEBOL, ubicada en Luque, Paraguay. Este compromiso será clave, ya que de él saldrá el campeón del torneo en su edición 2026.



Posibles alineaciones Colombia vs. Argentina

Colombia: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Andrés Mosquera, Samuel Martínez, José Escorcia y Matías Caicedo.

