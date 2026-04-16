Con nuevos alivios tributarios, Barranquilla buscará quedarse como la casa de la Selección Colombia

Mientras que Bogotá intenta llevarse a la Selección Colombia para el estadio El Campín, Barranquilla no está dispuesta a dejarla ir, por lo que se está discutiendo un proyecto de acuerdo del Concejo Distrital para extender la exención de impuestos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hasta el año 2030, misma que se había vencido en diciembre 2025 con el cierre de las eliminatorias al Mundial que próximamente se vivirá en los países de México, Estados Unidos y Canadá.

En otras palabras, Barranquilla apuesta a quedarse con ‘la Tricolor’ ofreciendo el cariño de su gente, un modernizado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la renovada sede de entrenamientos con nuevo hotel incluido y el no cobro de impuestos como de industria y comercio, superando hasta el momento el proyecto bogotano que aunque aspira a entregar alivios económicos, aún no tiene una infraestructura a este nivel.

“Se trata de eso. Mantener a la selección Colombia jugando en Barranquilla y que esta sea su casa, como siempre lo ha sido durante muchos años. Esto no es de ahora. Queremos que la Tricolor siga utilizando las instalaciones de nuestra ciudad, donde le hemos abierto las puertas y el corazón de cada uno de los barranquilleros”, declaró a Blu Radio el concejal del partido Conservador, Juan José Vergara.

Vergara considera que estos son más que partidos de fútbol, pues activan el comercio, el turismo y la cultura.



Además, destacó que Barranquilla no solo cuenta con el mejor estadio del país, sino que proyecta otros escenarios como el Movistar Arena y está lista para recibir grandes eventos internacionales como la Copa América, la final de la Copa Sudamericana 2026 e incluso competencias de Fórmula 1. “Aquí en Barranquilla amamos el fútbol, amamos lo que genera un partido, y estamos para contribuir en que la Selección Colombia sepa que esta es y seguirá siendo su casa”.