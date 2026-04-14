Movimiento de carga por el puerto de Barranquilla aumentó en un 5% en el primer trimestre

Más de 3.276.000 toneladas de carga fueron movilizadas por el puerto de Barranquilla durante el primer trimestre de 2026, lo que representa “un crecimiento del 5% frente al mismo período de 2025 y el mejor desempeño en los últimos cuatro años para esta época”.

Estos números al alza fueron destacados por el gremio de Asoportuaria, que a su vez indicó que el pasado marzo fue un mes “determinante”, “alcanzando 1.271.461 toneladas, la cifra más alta en 18 meses y la tercera mejor en la historia del puerto”, un comportamiento que “confirma la recuperación sostenida del sistema portuario y su creciente competitividad”.

"Cada barco que llega o zarpa de la ciudad, activa un encadenamiento productivo, logístico y social que beneficia a miles de familias. Estas cifras reflejan un efecto multiplicador en empleo, servicios y competitividad para Barranquilla y el país", manifestó Pablo Cuevas, presidente del Consejo Directivo de Asoportuaria.

Los portuarios reportan que, según el análisis por segmentos, hubo crecimiento “en la carga general, graneles limpios e industriales y contenedores. La carga líquida disminuyó por menor actividad de cabotaje, mientras que el coque de exportación muestra señales de reactivación luego de varios meses a la baja, aunque aún lejos de las cifras históricas para esta categoría”.



"Estos resultados confirman el dinamismo industrial y comercial de Barranquilla, incluso en medio de retos como las diferencias en fletes terrestres derivadas del SICETAC. Más del 50% de la carga movilizada tiene origen o destino en empresas locales, lo que demuestra la importancia del sector logístico y portuario para la ciudad", indicó Lucas Ariza, director de Asoportuaria.

Destacan que este resultado coincide con los tres años de condiciones de navegabilidad estables, gracias al mantenimiento de un calado operativo de 10 metros, a través de las labores permanentes de dragado.