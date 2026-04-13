Así Bogotá buscará sacar a la Selección Colombia de Barranquilla: este es el plan

Mientras hace pocas semanas en Barranquilla inauguraron un hotel que será la casa oficial de la Selección Colombia, desde Bogotá ponen sobre la mesa un plan para que la Tricolor regrese a la capital para su camino y preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Así lo hizo saber el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, a través de su cuenta de X (antes Twitter), de que la actual administración tiene listo un proyecto para que Bogotá sea punto de referencia de grandes eventos de fútbol profesional en un futuro cerca de nivel internacional, incluyendo a la Tricolor.

“Agradecemos a la Comisión de Hacienda y a los concejales de diferentes partidos que apoyan esta iniciativa. Bogotá es la casa de todas y de todos, y queremos que sea también la casa de la Selección Colombia”, indicó.

Foto: Selección Colombia @FCFSeleccionCol

¿Cuál es el plan para que la Selección Colombia regrese a Bogotá?

El objetivo del Distrito, impulsado por el alcalde Carlos Fernando Galán, será que Bogotá sea cada de grandes torneos internacionales desde lo económicos y turístico, abriendo la puerta de un proyecto solido en donde entre la Selección Colombia.



El proyecto incluye un “pago contra resultado”, es decir, si el evento no realiza no hay incentivo ni gasto público, lo cual evitaría riesgo ficales y, según aproximaciones, un partido de la selección podría superar los $20.000 millones en gasto agregado, teniendo en cuenta también el impacto en materia de turismo y da mayor visibilidad a la ciudad.

“Lo hacemos con responsabilidad fiscal: si los eventos no llegan, no hay recaudo. Con este proyecto continuamos impulsando la economía local y posicionando a Bogotá en las grandes ligas”, puntualizó Quintero.

Radicamos ante el @ConcejoDeBogota un Proyecto de Acuerdo que crea incentivos para atraer grandes eventos de fútbol profesional, incluyendo la Selección Colombia, consolidando a Bogotá como escenario de talla internacional.



La alcaldía de @CarlosFGalan sigue avanzando por el… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) April 13, 2026

¿Qué dice la FCF al respecto?

En su momento, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales se refirió el tema y no descartó la posibilidad. Mencionó que, si la ciudad cumple con lo que necesita el equipo, claramente podría albergar sus partidos.

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“Todas las ciudades del país que brinden las garantías son aptas para ser sede de la Selección Colombia. No descarto Barranquilla, seguirá siendo el número uno y dicen que van a remodelarlo el Metropolitano y ampliarlo a 65.000 personas, demostrando que hay interés para recibir al equipo”, puntualizó.