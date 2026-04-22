Con gol de Luis Díaz, FC Bayern sentenció su victoria ante Bayer Leverkusen

Nuevamente el fútbol alemán tuvo como protagonista al colombiano Luis Díaz que, en una impecable actuación, volvió a anotar para su equipo y seguir sumando puntos. Cabe recordar que el cuadro bávaro ya se aseguró el título de la Bundesliga esta temporada, pero aún así mantiene un alto ritmo competitivo.

El tanto llegó finalizando el partido en una jugada rápida que el delantero Harry Kane pone frente al portero a Díaz, quien, con calidad, la manda al fondo de la red. Aunque inicialmente el juez señaló la jugada como fuera de lugar, finalmente el VAR dio como valida la anotación que sentenció este duelo de la semifinal de la Copa de Alemania entre el FC Bayern y el Leverkusen.



Vea el VIDEO del gol de Luis Díaz con el FC Bayern

🚨 LUIS DIAZ SCORES FOR BAYERN MUNICH 🤯🔥 pic.twitter.com/gX9qo95Ptc — KinG £ (@xKGx__) April 22, 2026

FC Bayern amplía su gran momento

El Bayern Múnich avanzó a la final de la Copa de Alemania con un ejercicio de superioridad infinitamente más amplio sobre el terreno, sobre todo en la primera parte, que en el marcador, con muchas ocasiones y poca efectividad, con un gol en el minuto 22 de Harry Kane aumentado en los instantes finales por Luis Díaz (0-2)

En esa renta mínima, hasta el tanto del extremo colombiano, el tramo final del encuentro fue apurado para el conjunto bávaro, tampoco sin apenas ocasiones del Bayer Leverkusen, pero con una sensación siempre inquietante para el Bayern, que disputará contra el Stuttgart o el Friburgo, el duelo definitivo por esta competición, por su tercer trofeo de la temporada, a la espera de qué ocurre con la Liga de Campeones, contra el París Saint-Germain.



En porcentajes naturales de la efectividad que maneja el Bayern, el partido entonces era de goleada. Pero no era así. Aún 0-1. Y eso siempre implica riesgos, por más que todo el juego se moviera a todo lo que pretendía, proponía y hacía el bloque bávaro, que dispuso de más ocasiones, como otra de Luis Díaz despeja por Flekken por encima del larguero.

Pero también jugó con fuego el Bayern, en los contraataques rivales, pero también en su repliegue cuando el balón le pertenecía al Leverkusen, cuando dio un paso atrás, cuando su adversario reclamó otra mano y circuló en torno a su área, a la espera de su ocasión. El partido, sorprendentemente, estaba al filo de un detalle. El cambio de Kim por Musiala, que se marchó con molestias, fue descriptivo. El 0-2 de Luis Díaz en el 93 terminó con las dudas.