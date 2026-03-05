Pese a llegada del Ejército, más personas se han desplazado en zona rural de Segovia, Antioquia

Se cumple una semana desde que tres personas fueron asesinadas tras ser impactados por explosivos lanzados por drones en zona rural de Segovia y aunque el Ejército Nacional llegó al sector, la Personería Municipal reconoció que siguen llegando reportes de personas que han salido desplazadas por amenazas de grupos armados.

Hay que recordar que, a la fecha, había 270 personas desplazadas en la vereda Arenales, sin embargo, la crítica situación de orden público no ha parado y ahora son varios habitantes de la vereda Montefrío quienes decidieron dejar sus viviendas y dirigirse hasta el casco urbano para salvaguardar su vida.

El personero de Segovia, Hambler Patiño, indicó que los grupos armados sigue con presencia activa y que, incluso, se han reportado algunos combates que obligaron a que varias personas salgan de sus casas hacia el casco urbano.

"Fueron 11 personas hacia el casco urbano, porque tuvieron amenazas, en el sentido de que les dijeron que salieran de la región y de sus casas, porque ahí muy cerca hay combates. Para que no cayeran en el fuego cruzado", señaló Patiño.



Aunque ya estas personas fueron atendidas con la oferta institucional de la Alcaldía de Segovia, hay que mencionar que es más que evidente que el orden público se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades en esta zona del Nordeste antioqueño, situación por la que el Ejército Nacional ya llegó hasta la vereda Arenales donde están las 270 personas desplazadas.

Patiño indicó que con la llegada en las últimas horas de la Fuerza Pública se espera que se pueda retomar la seguridad en la zona rural y con ello las familias afectadas por el conflicto armado puedan regresar a sus viviendas.

"Autoridades pudieron llegar al sitio donde están concentradas las personas que se desplazaron de de una vereda hacia otra. En este momento hay presencia del Ejército. Ayer hubo una jornada especial por parte de la Alcaldía municipal y la Unidad de Víctimas, donde se les entregaron ayudas de emergencia", dijo.

A la espera de que las autoridades arrecien las operaciones en Segovia, a esta hora se está verificando otra situación en donde varias personas habrían salido también desplazadas hacia el municipio de El Bagre.