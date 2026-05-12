Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 12 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte aquí el número ganador de hoy, martes 12 de mayo de 2026.

Dorado Mañana.
Actualizado: 12 de may, 2026

El chance Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Este juego de azar se puede encontrar en gran parte del país a través de puntos autorizados, permitiendo que miles de personas participen cada día con diferentes modalidades de apuesta.

Número ganador del chance Dorado Mañana hoy 12 de mayo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 12 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a los ganadores de este sorteo. Se recomienda revisar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x

Desde 2025, este chance permite agregar una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras del resultado oficial.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esa hora. Los domingos y festivos este chance no tiene sorteo.

Los premios cambian según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de jugada realizada. Estas son las ganancias por cada peso apostado:

  • 4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.
  • Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.

Qué se necesita para reclamar un premio

Paga Todo informó que los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio es necesario:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, único documento válido para este trámite.
