Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

Dorado Mañana, como ocurre con buena parte de los juegos de chance en Colombia, puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.



Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 11 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron en esta edición. Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y confirmar con el vendedor autorizado si corresponde al resultado oficial.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores también pueden incluir una quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana.

Al tratarse de hoy, lunes 11 de mayo de 2026, el resultado oficial puede consultarse después de esa hora. Los domingos y festivos este chance no realiza sorteo.



Una de las razones por las que este sorteo mantiene su popularidad es la variedad de premios que ofrece según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida. Por cada peso apostado, así paga este chance:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.

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Qué necesita para reclamar un premio

La red Paga Todo informó que, para premios iguales o superiores a $100.000, el pago se realiza en los puntos autorizados, siempre y cuando el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio es necesario:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento autorizado para el trámite.

Antes de iniciar el proceso, conviene verificar que el tiquete esté en buen estado y que la información diligenciada coincida con los datos del ganador. Esto facilita la validación y agiliza el pago del premio.