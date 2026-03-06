A menos de dos días de las elecciones, hay cuatro desplazamientos activos en Antioquia

En medio de la compleja situación de orden público que se vive en diferentes zona del departamento de Antioquia y a pocas horas de que los colombianos estén habilitados para votar por los representantes al Congreso de la República y por los candidatos a las consultas, aún hay cuatro desplazamientos activos en la región.

El reporte más reciente de la Gobernación de Antioquia es que los afectados están en los municipios de Yondó y Segovia, este último lugar en donde se vive la situación más complicada tras la muerte de tres miembros de una familia luego de ser atacados con explosivos lanzados desde un dron.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, entregó un reporte de los desplazamientos e indicó que este problema ocurre en una zona que históricamente se ha convertido en un corredor clave para diferentes grupos armados con injerencia en el departamento.

"En la vereda Arenales, producto de la situación sucedida con el asesinato de esta familia, y tenemos desplazamiento en Yondó, producto de dos sitios, Puerto Matilda, que eso está desde el 15, unos enfrentamientos que hubo allí y la vereda Tamar", indicó el funcionario.



Además, en la vereda Montefrío de Segovia también se reportó recientemente el desplazamiento de al menos 11 personas que salieron rumbo al casco urbano del municipio debido a las amanezas de grupos delincuenciales como las disidencias, ELN y Clan del Golfo.

Aunque la situación con las alteraciones al orden público sigue siendo una preocupación para autoridades en Antioquia, aún así esperan que los comicios se puedan desarrollar sin contratiempos en todas las subregiones del departamento.