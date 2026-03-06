En vivo
A menos de dos días de las elecciones, hay cuatro desplazamientos activos en Antioquia

A menos de dos días de las elecciones, hay cuatro desplazamientos activos en Antioquia

Más de 300 personas en Segovia y Yondó están fuera de sus hogares, incluso, hace más de dos semanas.

