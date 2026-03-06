En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Campesino murió tras recibir el impacto de un rayo en zona rural de Montebello, Antioquia

Campesino murió tras recibir el impacto de un rayo en zona rural de Montebello, Antioquia

Otra persona resultó herida y fue trasladada a centro asistencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad