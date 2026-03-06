Campesino murió tras recibir el impacto de un rayo en zona rural de Montebello, Antioquia

Un campesino murió tras recibir el impacto de un rayo en zona rural del municipio de Montebello. Otra persona resultó herida y fue trasladada a centro asistencial.

Fuertes lluvias en varias zonas de Antioquia siguen generando tragedias al punto incluso de cobrar la vida de personas.

Este fue el caso más reciente ocurrido en la vereda El Caunzal del municipio de Montebello donde un hombre murió tras ser impactado por un rayo.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como Luis Emilio Palacio Guisao, de 55 años de edad, se encontraba en compañía de otra persona realizando labores de aserrío y en medio de la tormenta eléctrica decidieron resguardarse bajo un árbol.



Óscar Ernesto Cuervo, alcalde del municipio de Montebello, entregó detalles sobre el dispositivo desplegado para atender la emergencia ocurrida a unos 20 minutos del casco urbano.

“A través de comité municipal pues de gestión del riesgo se se activa el tema eh con los órganos de la policía también para para hacer el el levantamiento respectivo el la otra persona pues que resultó lesionada sin eh digamos afectaciones muy muy graves, pues fue trasladada al hospital local”, aseguró.

Mientras que en las últimas horas la persona herida fue dada de alta, el cuerpo de Cuervo fue trasladado a la morgue del municipio de Santa Bárbara para posteriormente ser entregado a sus familiares.

Las autoridades locales recordaron la importancia de resguardarse en medio de tormentas eléctricas en viviendas o edificaciones cerradas, así como evitar, por el contrario, espacios abiertos, montañas o campos ni bajo árboles aislados.