Más de 160 desplazados han llegado al casco urbano procedentes de zona rural de Briceño, Antioquia

Por al menos segunda vez en el año nuevamente el municipio de Briceño es epicentro de una compleja tensión entre grupos armados que causan zozobra entre pobladores de zona rural y por ende su desplazamiento masivo.

Según el registro más reciente de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, ya son 163 personas, adscritas a 86 grupos familiares, las que han llegado hasta el casco urbano procedentes de veredas como Travesías, Pueblo Nuevo, El Roblal y El Orejón.

Allí, desde la tarde de este domingo, empezó a circular un audio verificado por las autoridades de parte de un miembro del frente 36 de las disidencias de Farc señalando que iniciarían ataques con explosivos contra integrantes del Clan del Golfo.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, sostuvo que un combatiente murió tras ser víctima de un dron cargado con explosivos.



Ante este complejo panorama, el funcionario advirtió que tras un consejo de seguridad en las últimas horas, el Ejército se comprometió a reforzar sus capacidades y llegar hasta la zona afectada.

"El Ejército se compromete a enviar un componente más de militares a la zona. La zona tiene que tener en cuenta que el ejército no puede estar en un solo sitio, y menos en una jurisdicción donde hay permanente enfrentamiento y ataques de los bandidos del treinta y seis a la fuerza pública. Ellos se tienen que estar moviendo", aseguró.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón, insistió en medidas como bombardeos para producir golpes contundentes contra los grupos e involucrados en la sangrienta disputa por el control del territorio desde hace varios meses.

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"Mejor forma de habilitarle, como ha acontecido en otras ocasiones, el retorno a estas familias, o incluso que muchas que tengan que evitar el desplazamiento, es haciendo un control efectivo del área por parte de la fuerza pública y poniendo a correr a los bandidos que delinquen", indicó.

A la espera de la eventual llegada de más personas desplazadas, la Alcaldía de Briceño adoptó medidas para garantizar el orden público en zona urbana como el cierre de establecimientos comerciales desde las 8:30 de la noche de cada día, así como el toque de queda nocturno entre las 9:30 de la noche y las 5:30 de la mañana. De igual manera se dispuso ley seca desde las 8:00 de la noche.