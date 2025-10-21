Desplazados por violencia en Briceño ya superan los 2.100: municipios vecinos enviaron ayudas

Con el pasar de las horas siguen llegando más y más personas hasta el casco urbano de Briceño producto de una orden entregada por las disidencias de alias ‘Calarcá’ a los habitantes de 23 veredas del municipio ubicado en el Norte antioqueño. Aunque la atención se ha hecho de la mano de la Gobernación de Antioquia, hoy los albergues están totalmente colapsados.

El último censo entregado por la Alcaldía de Briceño y la Personería Municipal arrojó que a esta hora son 2.132 personas desplazadas equivalentes a 1.058 familias que están en el parque principal y sus alrededores esperando que la Fuerza Pública retorne el control en la zona rural.

El alcalde de Briceño, Noé Espinosa, relató que de momento la situación es de normalidad en el casco urbano y que a pesar de la saturación de los puntos de atención, algunos de los afectados se han beneficiado de la solidaridad de los briceñitas.

"Desbordados, pero muchas familias han sido solidarias, que han atendido varias personas en sus hogares. Hemos venido haciendo las atenciones, igualmente otras personas han estado pagando hoteles y nosotros brindándoles toda la capacidad institucional que tenemos", manifestó el mandatario.



Por ahora se espera que el Ejército Nacional siga moviéndose en la zona rural de Briceño para tratar de encontrar los puntos en donde las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo continúan enfrentándose por el control del territorio, confrontaciones que se han reportado desde hace por lo menos 72 horas.

A la espera de que mejore la situación de orden público, la Alcaldía de Briceño confirmó que ya recibió ayudas humanitarias desde Ituango y Valdivia, y que esperan recibir más kits de aseo en las próximas horas por parte de las autoridades en Yarumal y Campamento.

Finalmente, hay que recordar que la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la grave situación en Briceño he indicó que existe una Alerta Temprana desde el 2019, hecho por el que el Ministerio Público solicitó un diálogo directo con lideresas y líderes sociales, las autoridades locales y la Gobernación de Antioquia para poder conocer de primera mano la situación y así poder articular acciones contundentes para ponerle fin a la situación.