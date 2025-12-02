En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Daniel Briceño dejó el Concejo para aspirar a la Cámara: “El partido me pidió liderar el proyecto”

Daniel Briceño dejó el Concejo para aspirar a la Cámara: “El partido me pidió liderar el proyecto”

Briceño, quien ingresó al Concejo como el último de la lista en 2019, pero terminó registrando la mayor votación del partido a nivel nacional, aseguró que su salida responde también a una coherencia con lo que prometió desde el primer día.

Publicidad

Publicidad

Publicidad