Daniel Briceño dejó el Concejo para aspirar a la Cámara: “El partido me pidió liderar el proyecto”

Por solicitud directa del Centro Democrático, el concejal Daniel Briceño oficializó su renuncia al Concejo de Bogotá para encabezar la lista de su partido a la Cámara de Representantes.

En conversación con Mañanas Blu, el ahora exconcejal sostuvo que su salto al Congreso responde a una decisión estratégica del partido y a su sólida votación en las elecciones pasadas. “El partido me ha pedido que encabece el proyecto de Bogotá en una apuesta por la política que se hace desde la opinión, desde lo digital y desde las ideas firmes”, afirmó.

Briceño, quien ingresó al Concejo como el último de la lista en 2019, pero terminó registrando la mayor votación del partido a nivel nacional, aseguró que su salida responde también a una coherencia con lo que prometió desde el primer día: avanzar hacia escenarios legislativos si las condiciones políticas se lo permitían. “Yo fui muy claro desde el día uno: si se me daba la oportunidad de saltar, lo iba a hacer”, recordó.



Un salto justificado por el respaldo electoral y el pedido del partido

Durante la entrevista, Briceño destacó que la insistencia para asumir el liderazgo en Bogotá provino directamente del expresidente Álvaro Uribe y de la dirección del Centro Democrático. Según explicó, la expectativa del partido es capitalizar su trabajo de control político y su presencia digital.

Álvaro Uribe Foto: AFP

“El presidente Uribe y el partido me invitaron a liderar este proceso, entonces presenté mi renuncia para aspirar al Congreso de la República con unas ideas muy claras”, enfatizó.



Esas ideas se traducen en 15 proyectos de ley que serán presentados en los próximos días y que se basan —según dijo— en soluciones concretas que buscan “una política hecha desde la coherencia”.



Control político más allá de Bogotá

Aunque muchos de sus debates más visibles han tenido que ver con el Gobierno nacional, Briceño insistió en que su labor en el Concejo abarcó también el nivel distrital. “Durante mi estancia en el Consejo hice más de 25 debates de control político, denuncias constantes todo el tiempo por las cosas que se estaban haciendo mal en Bogotá”, afirmó.

Parte de esa experiencia se fundamenta en su trayectoria previa como veedor ciudadano. “Antes de ser político yo tenía una veeduría digital. Hoy tenemos un curso de SECOP con más de 5.000 alumnos aprendiendo a hacer control político”, explicó.



¿Por qué renunciar ahora? Respuesta a las críticas y a la legalidad del proceso

El exconcejal respondió también a quienes señalan que su renuncia podría generar una inhabilidad para aspirar a la Cámara. Según él, el cuestionamiento carece de sustento jurídico. “La ley no exige que yo renuncie un año antes, esa norma aplica para funcionarios públicos, no para concejales de elección popular”, aclaró. Aseguró, además, que la renuncia será aceptada antes de la inscripción oficial y que otros congresistas han realizado el mismo tránsito sin inconvenientes.

Daniel Briceño Foto: Daniel Briceño Twitter

Briceño calificó la controversia como un intento de un competidor político por obtener visibilidad: “Es un candidato a la Cámara por negritudes que está tratando de tomarme como bandera para impulsar su campaña”.



Las propuestas que llevará a la Cámara

El aspirante detalló cuatro de sus principales proyectos legislativos:



1. Reforma al régimen de contratación estatal

Briceño asegura que el modelo actual es ineficiente y favorece la corrupción.

“Hoy 8 de cada 10 contratos se están entregando a dedo. Eso de que la licitación es la regla general es falso”, señaló. Su propuesta busca desmontar los llamados “contrataderos” y modernizar las normas de contratación vigentes desde 1993 y 2007.

Persona firmando un contrato, referencia. Foto: ImageFx

2. El fin del sistema de patios y grúas

Propone un esquema de inmovilización digital.

“Ese sistema de tener un carro en un parqueadero y pagar grúa tiene que acabar; debe modernizarse como en todo el mundo”, dijo.

Hay infracciones que, según el Código Nacional de Tránsito, dan para inmovilizar el vehículo. Foto: Movilidad Bog

3. Ampliación del modelo de colegios en concesión

Briceño, quien estudió en un colegio público en concesión, defiende su expansión.

“Hay que ir hacia la calidad, y la extensión de los colegios en concesión es muy importante para el país”, afirmó.



4. Defensa del conductor y oposición a impuestos excesivos

Recordó que como concejal se opuso a la reforma tributaria del alcalde Carlos Fernando Galán.

Dian Foto: Blu Radio

“Prometí defender a quienes usan carro en Bogotá, y cumplimos hundiendo esa reforma”, dijo.



La lista del Centro Democrático y el panorama electoral

La lista a la Cámara por Bogotá será abierta. Entre los nombres mencionados por Briceño están el periodista Hassan Nassar, David Cote (del sector cristiano), Sofía Araújo y representantes del grupo de veteranos. Según el exconcejal, la meta del partido es pasar de dos a “cinco o seis representantes a la Cámara” en Bogotá.

Escuche la entrevista completa aquí: