Unidad de Víctimas entregará ayudas humanitarias a más de 2.000 desplazados en Briceño

La situación humanitaria en Briceño sigue siendo del total interés para las autoridades en Antioquia que continúan en el casco urbano en donde más de 2.000 personas permanecieron más de una semana producto de los enfrentamientos entre las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo que causaron que más de 1.000 familias salieran de 23 veredas producto de las amenazas.

A pesar de que el Ejército Nacional ya llegó al territorio, la Gobernación de Antioquia ha sido crítica con la respuesta del Gobierno nacional que no llegó de manera activa hasta Briceño en donde las autoridades locales solo tenían la capacidad de 200 personas. El secretario de Seguridad, Luis Martínez, se refirió a los esfuerzos de la Administración Departamental para atender la situación.

"Desde la gobernación tendremos que reventar dinero de donde sea para poder seguir dándole alimentación a estas personas. Si el gobierno nacional no se hace presente, pues la gobernación de Antioquia tendrá que buscar de donde sea los recursos", detalló el funcionario.

Ante los constantes llamado por parte de diferentes entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación o la Personería de Briceño, las ayudas comenzaron a ser gestionadas y llegarían en las próximas horas hasta el casco urbano del municipio del Norte antioqueño que sigue en vilo por la situación de orden público.



La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Maribel de la Valvanera López, manifestó que las labores para llevar las ayudas se están hablando hace varios días y por ello ya se logró concertar los mecanismos para que lleguen los kits o alimentos: "Con más de 1.000 kits de alimentos para la población y 5 kits de albergues que les permitirán estar y solucionar, mitigar sus primeras necesidades en estos tiempos de emergencia humanitaria"

Con la presencia de la Fuerza Pública hasta la zona rural de Briceño se espera que todas las personas desplazadas regresen a sus viviendas en lo que resta de semana, señalando que la Gobernación de Antioquia confirmó que ya hay algunas familias que comenzaron su retorno a las veredas afectadas.