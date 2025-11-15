Denuncian presión de disidencias a comunidad en Briceño para exigir al Ejército liberar capturados

El poder que han tomado las disidencias en el municipio de Briceño podría ser más grande que el que las autoridades en Antioquia pensaban, luego de comprobar que tras la captura de dos presuntos integrantes de grupo criminal hubo una movilización inmediata de decenas de personas que exigieron la liberación de los capturados, situación que puso al Ejército Nacional contra la espada y la pared.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que una vez se conoció el procedimiento en donde estaría involucrado el supuesto cuñado de alias 'Primo Gay', comenzaron a llegar decenas de mensajes por redes sociales incitando a la ciudadanía a salir a las calles para evitar que se llevaran a las personas.

"Por redes sociales empiezan los criminales del frente 36 a constreñir a la población, a decirle a la población que tenían que trasladarse en masa hacia el lugar donde estaba el Ejército, para no dejar que se llevaran esos esas dos personas", denunció.

Ante esta situación que alteró el orden público del municipio del Norte antioqueño, las autoridades le pidieron al mandatario local que se hablara con algunos líderes sociales de las zonas rurales que fueron quienes habrían ayudado a convocar la manifestación que terminó en la confrontación cara a cara con la fuerza pública.



"El Ejército no se va a ir de la zona, porque no entiende uno cómo la comunidad, a gritos, nos pedía Ejército en Travesías, Pueblo Nuevo y en el corregimiento de las Auras, y ahora que está ahí, la misma comunidad está diciendo que debe salir. Sabemos que no es la comunidad. Tenemos claro que es el el constreñimiento que ejerce alias "primo gay" y sus secuaces contra la comunidad, pero el Ejército no se va a retirar de la zona", enfatizó el secretario.

Martínez indicó que con el fin de evitar enfrentamientos y que se pusiera en riesgo la integridad de comunidades y uniformados, el Ejército Nacional tomó la decisión de dejar en libertad a los dos presuntos integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá'.

"Para evitar que se presentara alguna situación más calabitosa, de tal manera que prefirió entregar esos dos supuestos integrantes del Frente 36 a la comunidad para evitar una confrontación".

Este fue el tenso momento:

#Video Asonada de la comunidad contra el Ejército en la vereda Travesía de @AlcaldiaBriceno, que impidió la captura de dos presuntos integrantes del frente 36 de Disidencias Farc. Allí hay operativos contra la estructura que lidera alias ‘Primo Gay’.#VocesySonidos @AndresJRendonC pic.twitter.com/scoDQDTyAU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 12, 2025

Por su parte, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares avanzan en la investigación para individualizar a los supuestos delincuentes de las disidencias que están amedrentando a las personas, llevándolas a movilizarse cuando hay operativos o capturas contra el grupo delincuencial.