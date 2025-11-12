En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asonada de la comunidad de Briceño contra el Ejército impidió captura de miembros de Disidencias 

Asonada de la comunidad de Briceño contra el Ejército impidió captura de miembros de Disidencias 

Blu Radio conoció que los dos presuntos integrantes del frente 36 del grupo armado, fueron entregados a presidentes de juntas de acción comunal de la zona.

Publicidad

Publicidad

Publicidad