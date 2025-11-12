Asonada de la comunidad de Briceño contra el Ejército impidió captura de miembros de Disidencias 

Sigue la tensión en el municipio de Briceño por la influencia de las disidencias de las Farc. Blu Radio conoció en las últimas horas que una asonada de la comunidad impidió la captura de dos presuntos integrantes del frente 36 del grupo armado; fueron entregados a presidentes de juntas de acción comunal de la zona

Pese al retorno hace varios días de más de mil personas desplazadas por la violencia en zona rural del municipio de Briceño, el panorama continúa tenso por cuenta de operaciones de la fuerza pública que se mantienen en la zona, especialmente contra las disidencias de las Farc.

La situación más reciente ocurrió en la vereda Travesías donde una asonada de la comunidad impidió la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado.

Tras efectuar el procedimiento en el caserío de la zona contra un joven que se movilizaba en una moto que habría participado en un crimen en Cauca y otro buscado fuga de presos, varias personas empezaron a congregarse para impedir la acción de la fuerza pública.



En un video conocido por Blu Radio, el sargento que lideró la intervención en la zona aseguró que todos los derechos humanos de los implicados fueron respetados y su entrega se produciría a los presidentes de la juntas de acción comunal de esa misma vereda, así como de Guriman y El Roblal.

“En ningún momento, la familia Darwin son testigos que le violamos ningún derecho, que le respetaron todos sus derechos, que yo quiero que eso quede claro acá con la comunidad. Quiero que quede constancia que nuestro ejército nacional no está buscando problemas con la población civil”, relató.

#Video Asonada de la comunidad contra el Ejército en la vereda Travesía de @AlcaldiaBriceno, que impidió la captura de dos presuntos integrantes del frente 36 de Disidencias Farc. Allí hay operativos contra la estructura que lidera alias ‘Primo Gay’.#VocesySonidos @AndresJRendonC pic.twitter.com/scoDQDTyAU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 12, 2025

Estas situaciones de orden público se conocen en medio de las acciones que adelantan las autoridades para recuperar el control de zonas donde especialmente hay riesgo de artefactos explosivos y continúan los golpes a las disidencias de las Farc.

En esta misma localidad del Norte de Antioquia fueron capturados dos hombres identificados como alias ‘Tatareto’ y ‘El Gordo’, considerados de gran cercanía a alias ‘Primo Gay‘, uno de los cabecillas de esta estructura armada y por quien se mantiene una recompensa de 100 millones de pesos para quien brinde información por su captura.