Galán presentó denuncia penal por terrorismo y asonada tras disturbios en Bogotá: "fue planeado"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció este viernes que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los disturbios ocurridos en la ciudad durante los últimos días. Según explicó, los hechos no corresponden a una manifestación pacífica, sino a una operación planificada para intimidar a la ciudadanía.

“Como alcalde de la ciudad, alcalde de Bogotá, he presentado denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir y afectación al sistema de transporte, entre otros”, declaró Galán.

El mandatario distrital aseguró que lo vivido no fueron simples disturbios. “Lo que ocurrió en Bogotá no fue un hecho de protesta pacífica, fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada, precisamente para intimidar a los bogotanos. Lo que ocurrió ahí no fue un ejercicio, repito, de buscar simplemente manifestar unas ideas”.

Por eso, pidió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones. “Lo que le pido a la Fiscalía es que, en el marco de sus competencias, investigue a los determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar a los bogotanos y las bogotanas en la semana que terminó”.



Lo sucedido hoy en Bogotá, en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, fue un ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque.



Según Galán, las acciones violentas estuvieron pensadas para generar un ambiente de inseguridad en distintos sectores de la capital. “Lo que identificamos en el trabajo que hicimos durante la semana fue que hubo un plan, precisamente, para buscar en diferentes puntos de la ciudad generar miedo, generar intimidación y, finalmente, el viernes, con hechos de violencia, poner en peligro no solamente a la Fuerza Pública, sino también una misión diplomática”, detalló.

Además de la denuncia penal, el caso también será escalado a organismos internacionales y de control nacional. “Esos hechos serán investigados rápidamente por la Fiscalía General de la Nación. También los pondremos en conocimiento de la ONU y de la Defensoría del Pueblo, para que, en el marco de sus competencias, la Defensoría también se pronuncie frente a estos hechos”, aseguró.

El alcalde entregó detalles sobre los movimientos que antecedieron los hechos violentos. “En primera instancia, conocimos la llegada de unos vehículos, cinco vehículos, con personas de diferentes puntos del país, que entraron de manera violenta a la Universidad Nacional el lunes a las cinco y veinte de la mañana. Entraron de manera violenta y también traían elementos como armas blancas, flechas, arcos, al parecer gasolina y otras herramientas que llevaron a la universidad”, explicó.

Según su relato, estos grupos tomaron el control interno de la institución. “Tomaron control de las entradas y salidas de la universidad. Inclusive, utilizaban, por ejemplo, manillas que distribuían para autorizar quién podía entrar y quién no podía ingresar a la Universidad Nacional”, añadió.

Las autoridades adelantan labores de inteligencia y judicialización para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales de los disturbios que, según el alcalde, “buscaron deliberadamente infundir miedo y alterar el orden en Bogotá”.