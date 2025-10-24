Habitante de calle murió en medio de asonada a la Policía en 'el Bronx' de Medellín

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un hombre en condición de calle murió en medio de una asonada registrada en el sector conocido como ‘El Bronx’, en el centro de Medellín, durante un procedimiento policial en las últimas horas.

De acuerdo con información preliminar, hacia las 7:50 de la noche, un grupo de uniformados realizaban registros a personas en la zona, reconocida por la presencia de consumidores de estupefacientes, cuando fueron rodeados por un grupo que lanzó objetos y trató de impedir el operativo. Ante la agresión, los policías actuaron para proteger su integridad y pidieron refuerzos. Minutos después de esta situación, en el lugar fue hallado un hombre inconsciente, quien fue trasladado por una patrulla a Policlínica.

Los médicos confirmaron a los uniformados que había ingresado sin signos vitales y que presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la región supraciliar izquierda.

"Se iniciaron las investigaciones judiciales por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los móviles de este hecho. Se incautaron más de 18 kilos de bazucos dosificados y listos para ser comercializados. Con la comercialización de esta sustancia estupefaciente, los grupos criminales pretendían obtener rentas ilícitas por más de 40 millones de pesos", dijo al respecto el coronel Gustavo Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana.



La víctima, de entre 25 y 30 años, vestía camiseta azul oscura, jean azul claro y tenis azules, y, según las autoridades, tenía aspecto de habitante de calle.

Durante el procedimiento, la Policía halló el mencionado estupefaciente en 13 paquetes, listos para ser distribuidos. Por los hechos fue necesaria la presencia de más de 20 patrullas de diferentes estaciones para controlar la situación. Así las cosas, está en manos del CTI de la Fiscalía esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte del hombre y revisar los registros de cámaras de seguridad del sector.

Sobre este caso también se refirió Manuel Villa, secretario de Seguridad de la ciudad en su cuenta de X: "Durante un procedimiento policial en el sector de Cúcuta con La Paz, uniformados de nuestra Policía encontraron varios paquetes con estupefacientes. En medio del operativo, habitantes de calle atacaron a los policías con el fin de recuperar la droga, por lo que se solicitó apoyo inmediato", explicó