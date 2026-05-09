"Era muy arriesgado y mire el riesgo en lo que terminó": papá de periodista Mateo Pérez

A la espera de que el cuerpo de Mateo Pérez Rueda sea entregado a su familia para luego ser despedido en Yarumal, Antioquia, su papá habló sobre los sueños que tenía el joven de 24 años que estaba a menos de un mes de cumplir años.

Carlos Pérez relató que su hijo tenía su propio medio de comunicación por hobby, ya que no le daba réditos económicos para vivir y por ello trabajaba como mensajero y también vendía ensaladas.

El papá del joven asesinado por las disidencias de alias 'Calarcá' aseguró que Mateo era un apasionado por el periodismo y que por eso su sueño era llegar a ejercerlo, en algún momento, en uno de los periódicos más reconocidos del país.

“No, eso no le daba, él lo hacía por hobby. Él quería hacer las prácticas en El Colombiano, era lo que más quería él, que gustaba mucho el periodismo escrito”, insistió el padre del joven.



Periodista Mateo Pérez Foto: Redes sociales

Aunque la familia de Mateo Pérez Rueda aún no ha llegado a Medellín para hacer el reconocimiento del cuerpo hallado en zona rural del norte antioqueño, se espera que en las próximas horas llegue a Medellín para que su hijo sea entregado y posteriormente trasladado al municipio de Yarumal.

Carlos Pérez recordó a su hijo menor en medio de la tristeza por este vil asesinato atribuido a alias ‘Chala'. El papá del periodista dejó claro que siempre su hijo fue muy arriesgado para hacer periodismo.

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“Ya tenemos que afrontar la realidad y mirar a ver cómo salimos de esta. Era un buen hijo, nació como para comerse al mundo, porque a la edad de 20 años ya había andado en medio país en bicicleta. Quería ejercer la profesión con mucha pasión, porque amaba lo que estaba haciendo, y era muy arriesgado y miré el riesgo en lo que él terminó”, manifestó Carlos.

Por ahora, en el municipio de Briceño siguen con la arremetida de la fuerza pública en este sector en donde lamentablemente Mateo encontró la muerte tras ser abordado por integrantes del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.