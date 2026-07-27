Reactivan cobro en tres peajes en Santander tras nueve meses de protestas de comunidades

Después de casi diez meses de suspensión por las protestas de las comunidades que reclamaban mayor inversión en la Troncal Central, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y los líderes comunitarios alcanzaron un acuerdo que permitirá reactivar el cobro en tres estaciones de peaje de la Ruta Nacional 45A, corredor que comunica a Bogotá con Bucaramanga.

De acuerdo con lo concertado durante una mesa de diálogo realizada en la Procuraduría Regional de Santander, los peajes de Curití y Los Curos volverán a operar el próximo 30 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía, mientras que el peaje de Río Blanco retomará el cobro el 31 de julio, también desde el mediodía.

Antes del reinicio de la operación se realizarán reuniones de socialización con las comunidades en cada una de las estaciones para explicar los acuerdos alcanzados y acompañar el proceso de reapertura.

En cuanto al peaje de Oiba, el próximo 29 de julio se llevará a cabo una reunión convocada por la Alcaldía, en la que el Invías presentará los resultados de los estudios y diseños realizados para atender el punto crítico ubicado en el kilómetro 70 del corredor. Con ese compromiso se espera avanzar en la reactivación de esta estación de manera simultánea con las demás.



Durante la mesa de concertación participaron delegados del Ministerio de Transporte, Invías, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Santander, las alcaldías y personerías de Curití, Oiba y Piedecuesta, además de contratistas e interventores de las obras y representantes de las comunidades.

Según el Invías, la decisión de restablecer el recaudo se dio tras varios meses de trabajo y el cumplimiento de parte de los compromisos adquiridos con las comunidades. Entre ellos se destacan la gestión de 63.000 millones de pesos para el mantenimiento de la Troncal Central mediante la adición de contratos vigentes, la implementación de tarifas diferenciales para algunos usuarios y la puesta en marcha de cinco frentes de mantenimiento, que registran un avance cercano al 35 %.

Como parte de los acuerdos, la Procuraduría General de la Nación realizará un seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos asumidos por las entidades involucradas para verificar la ejecución de las obras y mantener abiertos los espacios de diálogo con las comunidades.

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El Invías también informó que, una vez entre nuevamente en funcionamiento, los peajes de Oiba y Río Blanco recibirán únicamente pagos en efectivo, por lo que recomendó a los conductores prever este medio de pago antes de emprender sus recorridos.